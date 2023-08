México, un cementerio de terror; el país tiene 2 mil 710 fosas clandestinas

México se ha convertido en un cementerio de terror. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado 2 mil 710 fosas clandestinas en el país.

Tres estados concentran los hallazgos: Veracruz con 323, Colima con 305 y Sinaloa con 246. En total, 874 fosas clandestinas.

En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, se indica que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador desaparecieron 34 mil 358 personas, un promedio mensual de 625.

Peritos comentan que la mayoría de los cuerpos hallados en estas fosas fueron seccionados por los delincuentes para poderlos transportar de un lugar a otro y hacer más difícil su identificación.

Los colectivos de buscadoras proliferan ante el alza de desapariciones; en el país hay por lo menos 234 distribuidos en 26 estados.

Los colectivos de buscadoras proliferan ante el alza de desapariciones; en el país hay por lo menos 234 distribuidos en 26 estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en su gobierno han disminuido los casos de desapariciones, pero los familiares de las víctimas replican que van en aumento.

DISCREPANCIAS

Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, advirtió que la tragedia de las desapariciones es tremenda, pues a diario en la página oficial del colectivo se suben alrededor de 30 fichas de búsqueda, de las cuales entre cinco o siete son de Sonora.

No vacila al asegurar que en el presente sexenio de AMLO, se ha incrementado las desapariciones de personas.

La madre buscadora explicó que no todos los desaparecidos tienen que ver con el crimen organizado, pues algunos son víctimas de trata, de reclutamiento forzado para ser utilizados como esclavos en los campos agrícolas o barcos camaroneros; muchas mujeres son privadas de la libertad para ser explotadas sexualmente.

"Hay tantas personas desaparecidas, muchas familias denuncian y otras no lo hacen por miedo, pero la autoridad no busca y ni la Comisión Estatal de Búsqueda ni la Fiscalía del Estado hacen su trabajo", expuso.

Ceci Patricia señaló que la mayoría de los familiares con personas desaparecidas se quedan en casa, esperando a que otros encuentren a sus seres queridos. "Si cada persona con un desaparecido saliera a búsqueda y el gobierno hiciera su trabajo, no hubiera tantos".

Flores Armenta indicó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Sonora más que ayuda es un estorbo para el colectivo, pues a pesar de tener millones de pesos de presupuesto, les dan solo 800 pesos para cada búsqueda, lo que no alcanza para gasolina, bebidas hidratantes, agua, hielo o comida.

"El gobierno del estado nos dice que para las búsquedas no hay límites, pero nosotras nos quedamos tiradas sin gasolina, la semana pasada. A los empleados de la Comisión los viatican con 4 mil pesos y no llevan ni agua, ni siquiera una olla de frijoles, comen de lo que nosotras llevamos. Tampoco llevan herramientas, ni siquiera usan una pala. ¿Entonces, para qué queremos que vayan?, no necesitamos acompañamiento. Estorban", aseguró.