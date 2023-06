México se mide a Panamá en duelo por tercer lugar

uego de la humillante derrota frente a los Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección Mexicana se medirá a Panamá por el tercer puesto del torneo.

El Allegiant Stadium de Las Vegas acogerá este encuentro de consolación entre mexicanos y panameños a las 16:00 horas de la Comarca Lagunera, justo antes de que Estados Unidos y Canadá disputen el encuentro por el título. La Selección Mexicana llega a este partido muy tocada tras su desastrosa derrota ante los vecinos del norte, lo que extendió a seis encuentros su racha de duelos sin ganar ante su gran rival (cuatro derrotas y dos empates).

Fue tan malo el resultado ante Estados Unidos, como las sensaciones de impotencia y falta de carácter competitivo que dio el combinado dirigido por el argentino Diego Cocca.

Asimismo, el encuentro tuvo una segunda parte llena de polémicas en la que fueron expulsados dos jugadores de cada equipo y el partido además fue suspendido cuando todavía quedaban por jugarse unos minutos de descuento debido al grito homofóbico que se escuchó de forma recurrente desde las gradas.

Con todo ello, el Tricolor tendrá que lidiar además con las ausencias por sanción de César Montes y Gerardo Arteaga, que vieron la roja directa frente a Estados Unidos.

HABLA COCCA

Pese a todo, Cocca dice que está feliz, "y orgulloso de ser el técnico de México". Valora su puesto, porque "ha sido difícil llegar aquí". Y acepta sin miramientos: "La silla que ocupo es para criticar, la culpa de todo es mía".

Lo vio de lejos en otros procesos. "Reitero, soy consciente de la silla donde estoy. Lo he visto con el 'Tata' con Juan Carlos Osorio y he evidenciado las críticas que a veces no eran ciertas ni justas. Cuando entendemos las cosas como son, podemos resolverlas, como lo hecho contra Estados Unidos y en el corto plazo, seguro que vendrá la revancha".

No quiere hacerse el mártir, porque no es algo totalmente nuevo lo que ha tenido que soportar en este corto tiempo: "Lo he pasado en clubes, pero lo que me mueve es que, si en clubes pudimos cambiar y mover a unos cuantos, si hago feliz a 140 millones de habitantes será fantástico".

Reiteró, la "mea culpa" es difícil de quitársela de encima: "Desde el día que me senté en la silla, acepto la buena y las malas. La culpa es mía, pero eso no lo puedo manejar, lo que viene de fuera no lo puedo controlar".

Y es que, de los malos ratos, de los fracasos, se aprende más: "A veces se crece más en una derrota que un triunfo. Ojalá que eso (caer ante Estados Unidos) deje enseñanzas, se pueda crecer y de esa manera la gente encargada nos podrá tener un poco más de paciencia".

Por su parte, Panamá cayó por 2-0 ante Canadá y también acabó con diez jugadores por la expulsión de Éric Davis.

El equipo canalero, que dirige el danés Thomas Christiansen, tuvo muchos problemas para frenar las diagonales y los balones a la espalda de su defensa y también pecó de falta de picante en ataque.

Este será el enfrentamiento número 28 entre México y Panamá y el "Tri" manda claramente en el balance histórico con 19 triunfos frente a seis empates y solo dos derrotas (ambas en 2013 durante la Copa Oro).