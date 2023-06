México se lleva dos oros en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023

La seleccionada nacional de para tenis de mesa, América Citlalli Aguilar Álvarez, logró su objetivo y se coronóen las competencias de singles, categoría TT4-TT5 y más tarde en dobles femenil, en la jornada que se realizó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), sede oficial de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023.

(FOTO: ESPECIAL)

"En los partidos me sentí muy nerviosa, pero creo que es parte del juego siempre; mis entrenadores me decían que tenía que ser muy paciente para poder llegar lejos y me sentía muy nerviosa, pero después me concentraba y restaba los puntos que me faltaban para alcanzar a la contrincante, o los puntos que me faltaban para llegar a completar un set, eso es lo que me inspiraba", reconoció la tetracampeona de los Juegos Paranacionales Conade.

(FOTO: ESPECIAL)

La segunda medalla de América Aguilar llegó en dobles femenil y dupla con Manuela Guapi, seleccionada de Colombia, tras vencer a la pareja integrada por las competidoras de Chile y Costa Rica y a la dupla de Argentina. Al ser una presea compartida, no contará en el medallero oficial, aunque sí la recibirán físicamente y también sumarán puntos en el ranking internacional.