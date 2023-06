México se enfrenta a Guatemala en duelo amistoso

- La Selección Mexicana de futbol recibirá este miércoles a Guatemala, en un partido de preparación para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf en las que el Tricolor se enfrentará el próximo 15 de junio a Estados Unidos.

El duelo será el debut de los mexicanos en el estadio Kraken, casa del Mazatlán FC, y será el partido 37 entre ambos países, una rivalidad que domina México con 23 victorias, cuatro derrotas y nueve empates.

Cocca tiene en este verano sus primeras dos oportunidades de darle crédito a su gestión ya que no solo buscará el título de la Liga de Naciones, sino que a partir del 25 de junio disputará la Copa Oro.

El técnico argentino tendrá su penúltimo ensayo para el verano ante Guatemala, duelo que afrontará sin la mayoría de su cuadro principal, pero en el que probará a elementos como los guardametas Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo, que luchan por ser los titulares de su esquema junto a Guillermo Ochoa, que se integrará a la nómina en la Liga de Naciones.

Además, busca a una nueva pareja de centrales. Israel Reyes y Víctor Guzmán usarán la vitrina de Guatemala para ganarse ese puesto. El jugador con más jerarquía que estará ante Guatemala es Raúl Jiménez.

Mientras que Guatemala usará a México para prepararse para la Copa Oro, en la que estarán el Grupo D que comparten con Canadá, Cuba y una selección que vendrá a las rondas preliminares.

Los guatemaltecos empezaron en 2021 un nuevo proyecto de la mano del seleccionador mexicano Luis Fernando Tena, quien en 2012 guió a México a obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.

HABLA COCCA

Diego Cocca sabe que en los próximos días viene un vibrante verano, sin embargo, él está en calma.

El estratega se dice respaldado por todos en el Tricolor, no obstante, sabe que las dos competencias que se vienen son un gran oportunidad para seguir fortaleciendo su proyecto.

"No, jamás, me siento apoyado por la directiva, por la gente que dirige, por los jugadores, estoy haciendo y diciendo lo que estoy hablando, trabajando, conociendo a los jugadores, haciendo competencia interna, tratando de hacer vínculos. La Nations League y la Copa Oro es una oportunidad espectacular para convivir con los jugadores, pienso positivo, es mucho tiempo para trabajar y para competir", declaró el timonel.

Asimismo, respaldó sus declaraciones con un contundente mensaje. Cocca asegura que él apunta al Mundial 2026, pero reconoce que ganar este par de competencias será importante para ganar tiempo.

"No me corresponde a mí, lógicamente como entrenador creo en los procesos largos. Puede ser que se ganen estos dos títulos, me dará más tiempo, pero lo importante es el Mundial, trabajo y pienso en el Mundial, con gente bien identificada, con un alto rodaje de partidos internacionales, que vaya al Mundial, en casa, con alta competencia", agregó Diego en su hotel de concentración.