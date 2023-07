México se cansa de fallar y pierde con Qatar

Hazem Shehata marcó un gol en la primera parte y Qatar dio la sorpresa ayer al vencer 1-0 a México, que a pesar de la derrota avanza a la segunda ronda de la Copa Oro como primer lugar del Grupo B.

El "Tri" tuvo 25 remates (seis a portería), mientras que Qatar solo tuvo un disparo con dirección a puerta.

Shehata logró el único tanto del encuentro a los 27 minutos para darle el triunfo a los qatarís que juegan el torneo de selecciones de la Concacaf como invitados.

Con el resultado, México vio rota una cadena de dos triunfos con su nuevo entrenador Jaime Lozano y acabó en la cima del Grupo B con seis puntos. Qatar se quedó con el otro boleto a los cuartos de final al cerrar como segundo del sector con cuatro unidades.

"Siempre que pierda no me puedo ir tranquilo, estoy triste y molesto porque no era un partido para perder, pero Qatar hizo su trabajo, hicieron lo que tuvieron que hacer y nosotros nos atascamos", agregó Lozano.

Honduras derrotó 2-1 a Haití y terminó con la misma cosecha que Qatar, pero una peor diferencia de goles dejó fuera de competencia a los centroamericanos.

"Desde que era jugador a mí no me gusta eso de que hay derrotas a tiempo, pero ahora entiendo que es cierta la frase", dijo Lozano en rueda de prensa. "Así como cuando ganamos trato de estar tranquilo, ahora que toca perder hay que afinar los sentidos y tratar de sacar provecho a este tipo de situaciones".

México enfrentará en la segunda ronda al segundo lugar del Grupo C, de momento Martinica.

"Sé que va a afectar al grupo la derrota, pero para bien porque ya los veo con ganas de querer jugar, ya todos quieren que sea el próximo encuentro", agregó Lozano. "Yo también quisiera que el próximo partido fuera en dos días y no en cinco".

México dominó la posesión en los primeros minutos, pero al "Tri" le faltó profundidad y fue Qatar el que se puso al frente cuando Mosaab Khoder aprovechó un error de Gerardo Arteaga y mandó un centro por derecha hacia el área donde Shehata conectó un remate de cabeza que entró por el costado derecho de Guillermo Ochoa.

Los mexicanos retomaron el dominio del encuentro y tocaron a puerta por primera vez a los 29' con un remate de Santiago Giménez que fue rechazado por el portero Meshaal Barsham.

Sobre el final de la primera parte, Giménez tuvo otra oportunidad de gol luego de un centro de Carlos Rodríguez, pero su intento se fue desviado.

El "Chaquito" Giménez tuvo una oportunidad más a los 51', pero el portero Barsham realizó una gran atajada para evitar el gol.

El ariete mexicano del Feyenoord volvió a generar peligro a los 69' con un intento dentro del área que se fue desviado.

El "Tri" estuvo cerca del empate a los 86 minutos con un remate de Edson Álvarez que se estrelló en el travesaño.

También ayer, Estados Unidos vapuleó 6-0 a Trinidad y Tobago y Jamaica goleó 5-0 a San Cristóbal y Nieves, en duelos del sector A.

Matheus Dória generó algo de peligro con cabezazos en tiros de esquina.

Santiago Giménez tuvo varias ocasiones de peligro, pero no pudo marcar en la derrota de la Selección 1-0 frente a Qatar.