México, país donde se trabaja mucho y se descansa poco

En México, la jornada laboral tiene una duración de 48 horas a la semana de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), convirtiéndose en uno de los países que más tiempo demanda a los trabajadores a lo largo de su vida laboral, posicionándose por encima de naciones como Venezuela, Panamá, o Brasil; ante este escenario han surgido propuestas para reducir el tiempo que laboran los mexicanos, buscando priorizar la salud de los empleados.

De acuerdo con el estudio realizado por SigloDATA, de El Siglo de Torreón, en territorio mexicano se trabajan alrededor de 2,128 horas anuales en promedio, con este resultado, México rebasa la media de referencia de 1,716 horas anuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se ubica como el país donde más horas se trabajan en el año, quedando por encima de países como Costa Rica, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, entre otros.

Por el contrario, Alemania se posiciona como el país cuyas jornadas laborales son las más bajas del comparativo, las cuales contrastan con lo que se trabaja en México con una diferencia de casi 780 horas, lo que se traduciría a más de un mes de reposo. De acuerdo con la plataforma Indeed, la jornada laboral alemana comúnmente inicia entre las 7:00 y 9:00 de la mañana y concluye alrededor de las 4:00 y 7:00 de la tarde, en función al sector en el que se labore y otros factores.

¿TE SIENTES CANSADO, ESTRESADO Y CON HAMBRE? YO Y CERCA DEL 70 % DE LOS MEXICANOS TAMBIÉN

Siete de cada diez trabajadores mexicanos pierden el 50 % de su productividad en el trabajo debido a problemas como el estrés, la mala alimentación, falta de sueño y problemas referentes a la salud mental, llegando a perder hasta cinco horas diarias por tales causas, así lo dio a conocer el director de la firma de marketing EXMA Global, Fernando Anzures.

Anzures señaló que las cifras son alarmantes, ya que el 70 % de empleados padecen problemas de salud, los cuales derivan del estrés mental; el directivo mencionó que estos padecimientos se deben principalmente a la saturación de la mente del trabajador con problemas familiares, de pareja o del tráfico, por tal motivo, la persona no descansa y se está “construyendo una bomba de tiempo”, destacó Fernando Anzures.

El CEO de EXMA Global añadió que los empleados en México pierden alrededor de dos horas en su traslado del hogar al trabajo, una hora -o más- en comer y distracciones y otros 60 minutos en problemas personales o en relación con el dinero, con lo que concluyó que ahí se va la mitad de la productividad en el trabajo.

En la entrevista, el especialista subrayó que las condiciones mencionadas anteriormente son un referente contundente de que los mexicanos y, en particular los trabajadores, no son felices. Anzures consideró que, tomando en cuenta las jornadas laborales excesivas, las metas de productividad de las empresas, el trabajo monótono y los problemas con el estrés, la mala alimentación y la falta de sueño, el 70 % de los subordinados mexicanos no son felices.

El especialista advirtió estos últimos elementos son señales importantes de alerta, porque bajo tantas presiones las personas con estos problemas son propensas a caer en cuadros de tristeza, depresión y hasta pensamientos de suicidio. Para el experto la depresión es uno de los factores que más se debe tener en cuenta, ya que, si no se atiende, puede llevar al suicidio.

ESTRÉS LABORAL, UNA ENFERMEDAD REAL

Hace un año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el estrés laboral y lo incluyó en su Clasificación Internacional de Enfermedad (CIE), la CIE, tras múltiples investigaciones al respecto sobre un síndrome que provoca agotamiento mental, físico y emocional a quien lo sufre, con las consiguientes repercusiones también en la empresa.

La OMS define el "burnout" laboral como un síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no fue gestionado con éxito. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reconocido el estrés laboral y lo ha catalogado como un tipo de estrés donde la creciente presión dentro del entorno laboral puede provocar la saturación física y mental del empleado, derivando no solo en daños a la salud, sino también un desequilibrio en lo laboral y personal.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incluyó cuatro condiciones mentales en la nueva tabla de enfermedades laborales dentro de la reforma a los artículos 513, 514 y 515 de la LFT, donde las personas podrán acceder a una incapacidad por padecer alguno de estos trastornos debido a las actividades laborales que desempeñan, el proceso para que este nuevo listado sea oficial tiene pendiente la discusión del proyecto en el Senado de la República y, en caso de aprobarse, se publicaría en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el país se han abordado varias iniciativas para reducir la jornada laboral de los trabajadores en México, donde se habla de trabajar solamente de lunes a jueves, mientras que otras propuestas buscan que la jornada de trabajo diaria sea de 6 horas y no 8, como actualmente está en la LFT.