'México mágico', vendedor sorprende al cantar Watermelon Sugar, el éxito de Harry Styles

La música de Harry Styles es una de las más aclamadas por fans de todas las edades. En esta ocasión, un hombre se viralizó tras interpretar el popular tema "Watermelon sugar" en plena venta de paca.

El ex One Direction emprendió su carrera en solitario tras anunciar que los miembros de la boyband se tomarían un "descanso" fuera de los escenarios en 2016. Desde entonces, el artista ha dominado las listas de reproducción gracias a álbumes como "Fine Line".

El material discográfico se lanzó en 2019 e incluye los temas "She", "Canyon Moon", "Treat people with kindness", "Sunflower vol. 6" y "Watermelon sugar", esta última considerada como la canción del verano en aquel año.

Actualmente, la pista sigue teniendo la misma popularidad y los fans de Styles no pueden evitar cantarla a todo pulmón, incluso estando en un tianguis de paca.

La anécdota habría ocurrido en un tianguis de Zapopan, Jalisco, de acuerdo con el video publicado por la cuenta @playlist.magazine de Instagram. El peculiar momento tuvo por protagonista a un hombre que se encontraba promocionando la venta de ropa.

"Imagínate no vivir en México y perderte estas joyitas", se lee en el post que atrajo la atención de los "stylers" por la originalidad con la que el presunto vendedor amenizó la paca.

De entre los puestos de ropa, el sujeto interpretó la famosa canción del exintegrante de One Direction. Lo sorprendente para las personas que se encontraban comprando, fue el talento que demostró tener el vendedor.

La reacción de los fans de Harry Styles al cantante la paca

El vendedor amenizó el tianguis con su particular voz al estilo de Harry Styles, incluso algunos usuarios elogiaron su voz: "No entiendo por qué México no domina el mundo", "Quitando eso, el señor canta muy bien", "Pakaraoke", "Me pongo a cantar con él".

No es la primera vez que "don paca", como lo han bautizado internautas, muestra su talento en pleno mercado. El vendedor ya es reconocido entre los clientes del tianguis y acostumbra a interactuar con ellos para que elijan qué canción desean escuchar.