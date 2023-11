Pese a la llegada de más y más plataformas con contenidos variados, para el actor Carlos Gatica, las novelas nunca pasarán de moda.

"México es un país bien novelero. Somos bien buenos para ver telenovelas y créanme que no van a pasar de moda. Ahora, también en nuestro país están teniendo auge las novelas turcas y colombianas", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Carlos charló con esta casa editora a propósito de su labor en la telenovela Minas de pasión en donde encarna al enamoradizo "Sebastián Martínez".

El artista, quien cuenta con 58 mil seguidores en Instagram, mencionó que ser parte de dicha producción de Pedro Ortiz de Pinedo le ha caído como anillo al dedo.

"Estoy feliz y agradecido con Pedro y su equipo de trabajo. Esta novela me ha dado bastantes satisfacciones. Es una gran producción", mencionó.

Vía telefónica, Gatica manifestó que "Sebastián", es un papel que definió como, "lindo y lleno de cosas positivas".

"'Sebastián' es un personaje noble, enamorado de la protagonista 'Emilia Sánchez' (Livia Brito). Ya estamos a más de la mitad de la novela. Se vienen cosas muy interesantes".

Mencionó el actor que en la vida real, es común que las personas hagan lo que sea cuando se encuentran enamoradas.

"Por amor realizamos lo que sea. 'Sebastián' es todo un enamorado. Él creció junto a 'Emilia' y pues se fue enamorando perdidamente. Pronto quedará claro cómo terminará su relación".

Carlos manifestó que trabajar con Livia ha sido fascinante, pues la calificó como una actriz bastante profesional. "Ya había estado con ella en otros proyectos como La desalmada. Le tengo mucho cariño y hemos formado una bonita amistad a través de los años".

Además de Livia, Gatica mencionó que Minas de pasión cuenta con un elenco formidable que combina actores nuevos con los de amplia trayectoria.

"Laborar con Rodrigo Murray, Cynthia Klitbo, Anette Michel o Alejandro Camacho es una gran oportunidad y estamos viendo también muchos jóvenes egresados del CEA que son bien talentosos y el público se está percatando de ello", contó.

Informó Carlos que hay una buena camaradería entre el equipo de producción y el cuadro artístico.

"Lo más importante es que a la gente le guste lo que hacemos. Todo lo hacemos con respeto hacia los televidentes".

En su carrera, Carlos ha encarnado hasta ahora personajes diversos en cine y TV, algo que le ha permitido crecer como actor e incluso como persona.

"He tenido la suerte de hacer un poquito de todo. He hecho cosas variadas. 'Sebastian', por ejemplo, es un personaje hermoso, ideal y entregado y no se parece a otros roles que había tenido".

Por último, Carlos Gatica dijo que estuvo a punto de venir, sin embargo, no se concretó su visita.

"Casi iba a Torreón con la obra Myst, pero siempre no fui; Torreón, tan bonito que es", comentó.