'México desaprovecha su potencial energético'

A pesar de las reformas emprendidas por las últimas dos administraciones, México sigue sin aprovechar el potencial que tiene como actor global en el ámbito energético, afirma Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"México es un país enorme, un pilar fundamental del mercado energético global, es uno de los principales productores de hidrocarburos y con enormes fuentes de energía renovable", dice Birol a pregunta de EL UNIVERSAL. "Los gobiernos de México han dado pasos en la buena dirección, pero si me preguntas si se ha alcanzado o no su pleno potencial, mi respuesta es aún no".

Considerada una de las voces más autorizadas en el mundo en la materia, Birol afirma que la crisis provocada por la agresión militar de Rusia a Ucrania generó una ventana de oportunidades para las naciones productoras de hidrocarburos. "Es una cuestión de inversión y de adoptar las políticas indicadas" el que México "atienda la demanda del mercado con sus fuentes y potencial".

Las declaraciones de Birol se dieron en el marco de su participación en un debate celebrado por el Comité de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo para examinar los impactos que ha tenido la invasión rusa en Ucrania en el mercado de los carburantes. En presencia de eurodiputados y de la Comisaria Europea de Energía, Kadri Simson, el titular de la agencia con sede en París habla sobre las consecuencias, los desafíos y las oportunidades generadas por la guerra del presidente ruso Vladimir Putin.

Afirma que contrario a lo pronosticado por el Kremlin, los europeos no se congelaron durante el invierno, ni su economía sufrió por falta de suministro. Lo que sí ocurrió, subraya el veterano experto fue una caída de los ingresos rusos por gas y petróleo de 38% entre enero de 2022 y enero de 2023, por las acciones tomadas por la UE y otros socios occidentales en represalia a la invasión en Ucrania.

Rusia también perdió su principal mercado de gas. La Unión Europea ha encontrado en Noruega su principal fuente de suministro. Por su parte, la Unión Europea ha reducido su demanda de gas ruso en 40%, aumentó la inversión en renovables en 41% y las ventas de bombas de calor crecieron 40%.

"Las compañías de bombas de calor ya no son capaces de cubrir la demanda", resalta Birol. La comercialización de autos eléctricos ha crecido 15% en el último año y a pesar del incremento del uso de carbón en la generación de electricidad, las emisiones cayeron colectivamente en 2.5%.

Si bien Birol destaca que son cifras para festejar, la UE no está para complacencias. El invierno 2022-2023 fue moderado, y el siguiente puede que no lo sea; y la disponibilidad de gas natural licuado caerá en los próximos meses debido a la reactivación de la economía china, lo que podría limitar el acceso de Europa a este carburante.

Para Birol, las economías requieren un nuevo plan maestro si quieren mantener la competitividad. Insiste en invertir en la nueva era industrial basada en energías limpias. Recomienda concretamente apostar a la industria que produce baterías, equipo eólico, células fotovoltaicas, bombas de calor y fabricantes de electrolizadores de hidrógeno.