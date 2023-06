Métodos para dormir mejor

ASÍ PUEDES DORMIR MEJOR EN LA TEMPORADA DE CALOR

Las altas temperaturas nocturnas, como las de esta semana en La Laguna, aumentan la vigilia y reducen la capacidad de tener sueños profundos. Existen algunos métodos que ayudan a reducir la temperatura del cuerpo y mejorar el descanso.

El sueño, señala el Journal of Sleep Research, es una función vital para el bienestar físico y mental adaptativo; sin embargo, expertos han confirmado altas temperaturas nocturnas reducen la onda profunda y el movimiento ocular rápido (REM), que son factores críticos para que el cuerpo se repare y se refresque por la noche.

¿POR QUÉ NO SE PUEDE DORMIR CON CALOR?

Malcolm von Schantz, neurocientífico del sueño en la Universidad de Surrey, afirma que la razón por la cual no podemos dormir con temperaturas elevadas es evolutiva, pues "como especie, somos animales diurnos".

Es decir, el neurocientífico del sueño señala que "hemos evolucionado para dormir durante la noche, cuando hace más frío y se está oscuro", por tanto, los cambios de temperatura nos indican que algo no está funcionando bien, sirven como "un reloj natural" y nos despertamos, como también apuntaron los investigadores Kazue Okamoto-Mizuno y Koh Mizuno en su estudio "Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm".

¿CÓMO DORMIR MEJOR PESE AL CALOR?

Para poder conciliar mejor el sueño durante climas tan calurosos como el que se vive actualmente en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, existen sistemas como el método egipcio, que es una técnica muy sencilla para bajar la temperatura del cuerpo al meterte en la cama.

Estos son los pasos del método egipcio para mantenerte fresco y no despertarte en un charco de sudor debido al calor: Consigue una sábana o incluso una toalla de baño grande o una toalla de playa y sumérgela en agua.

Exprime toda el agua que pueda y luego pásala por el ciclo de centrifugado de la lavadora. La toalla o sábana saldrá mojada, pero sin gotear.

Coloca una toalla o una sábana ligera en la cama y utiliza la toalla o la sábana húmeda para cubrirte.

También, puedes colocar un ventilador apuntando hacia ti o justo encima mientras duermes.

Siguiendo este método egipcio, usado desde siglos atrás, la evaporación del agua de la toalla o sábana te ayudará a mantenerte fresco toda la noche, pero puede no ser recomendable para todo el mundo, ya que dormir húmedo puede llegar a resultar incómodo.

OTROS CONSEJOS

Si el método egipcio no es suficiente para dormir mejor o prefieres buscar otras formas, también puedes considerar las siguientes recomendaciones ante la ola de calor en México y en La Laguna:

-Mantente hidratado; recuerda que beber mucha agua durante el día puede ayudar al cuerpo a regular mejor la temperatura por la noche.

-Usa ropa suelta y de algodón; dile adiós a las prendas sintéticas, pues pueden atrapar el calor.

-No bebas alcohol por la noche, o terminarás deshidratando tu cuerpo y propiciando los sudores nocturnos.

-Antes de acostarte, date una ducha o un baño de pies tibio o fresco.

-Trata de realizar actividades relajantes al menos una hora antes de ir a dormir.