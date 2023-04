'Metía a la amante a su casa', Laura Bozzo arremete en contra de la madre de Gerard Piqué

A casi nueve meses de que Shakira y Piqué hicieran oficial su separación, este tema continúa dividiendo opiniones no sólo entre los fans de la ahora expareja, también entre los usuarios de las redes y hasta los famosos, quienes no han dudado en expresar su opinión y hasta tomar partido por alguno de los dos.

Anteriormente, Laura Bozzo ya se había confesado a favor de la barranquillera; incluso arremetió contra Clara Chía, la nueva pareja de Piqué, y quien aseguró le daba "asco" por haber iniciado una relación con un hombre casado.

Ahora, la peruana volvió a referirse a este escándalo y aunque volvió a hablar de Chía, lo que llamó la atención es que también descargó su enojo contra Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, por haber encubierto las acciones del exfutbolista.

En un reciente encuentro con los medios, la llamada "Señorita Laura" fue tajante al asegurar que nadie, por parte del lado de Gerard, había hecho las cosas de la manera correcta en este truene: él por iniciar una relación sin terminar su compromiso anterior, Clara por aceptar la situación y la suegra por permitir y ayudar a su hijo en sus infidelidades: "No digo que el amor no termine, sí termina, está bien, pero hagamos las cosas bien ¿no? La suegra, metiendo a la amante a su casa, sabiendo que tiene dos hijos y tiene familia, qué asco, de verdad”, dijo en declaraciones retomadas por el programa "Hoy Día"

Por último, Bozzo mandó un mensaje a la intérprete de "Monotonía", en el que le aconseja no estar triste, pues no sólo se libró de un hombre que no la respetaba, sino de una familia que no la quería: "Ay, no, Shakira, de la que te libraste. Qué bueno, de verdad”, finalizó.