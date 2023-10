Menos recaudación por cancelación de trámite

Luego de que se diera a conocer que la Secretaría del Trabajo informara que la carta de no antecedentes penales ya no será un requisito para conseguir un trabajo, trascendió que por este concepto más de un millón de pesos mensuales podría dejar de percibir el Gobierno de Coahuila.

Será cuando el Gobierno federal lo publique en el Diario Oficial que entrará en vigor, por lo que las empresas deberán acatar la ley.

Por el momento este trámite sigue vigente en Coahuila y se realiza en línea través de la liga https://sicnap.tramitescoahuila.gob.mx/sicnap/ y tiene un costo de 185 pesos.

Esta papelería es recibida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la cual expide el documento oficial.

De acuerdo a fuentes de la SSP, se generan hasta 9 mil trámites mensuales de este tipo en todo el estado, lo que representa alrededor de un millón 600 mil pesos mensuales de ingresos.

La modificación de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores busca evitar la discriminación, y que los ciudadanos que hayan sido reinsertados a la sociedad, puedan continuar con ésta al exterior con el apoyo de un trabajo.

Por lo anterior, las personas empleadoras se abstendrán de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

ELEMENTOS SÍ DEBERÁN CONTAR CON CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES

Juan Carlos López Reynoso, subsecretario de Normatividad y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad de Coahuila, explicó que los elementos policiacos o personal relacionado con las instituciones de seguridad, deberán seguir presentando como requisito la carta de no antecedentes penales, esto debido a que éstas se rigen bajo sus propias normas.

"La seguridad pública siempre se va regir por la constitución de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y sus normas internas", dijo.

Destacó que como requisito será indispensable que éstos sigan entregando este documento al momento de solicitar entrar a las fuerzas de seguridad.

"No podemos soslayar este requisito pues es fundamental, además de toda la búsqueda que se hace de las plataformas de seguridad nacional y que exigen sobre las personas que quisieran ingresar, pues una de las cosas que es primordial es la cartilla y la de no antecedentes", dijo.

Destacó que las secretarías de seguridad, las procuradurías y las fiscalías se rigen bajo sus normas y algunas son autónomas.

No obstante, con respecto a las empresas privadas resaltó que será necesario que este tema sea analizado con el objetivo de que éstas cuenten con la certeza de las personas que emplearán.

"Si la reforma implica que las empresas privadas dejen de solicitar este dato, no sé cómo vaya a estar jurídicamente sustanciado, pues para ellos es fundamental saber si hubo antecedentes, cumplieron con la sentencia o no", dijo.

Recordó que son los jueces de ejecución los que obligan al estado a suprimir ciertos datos en las cartas de antecedentes penales, esto al cumplirse con las sentencias.

"No he leído la reforma, pero estoy seguro que tienen algunas aristas que no se deben dejar de observar porque son sumamente importantes para saber qué tipo de personas emplearán los empresarios y sobre su decisión de contratarlos o no", dijo.