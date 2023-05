Menor de 15 años es golpeada por su pareja de 35 años y acaba en el hospital

Una menor de 15 años terminó en la cama de un hospital, luego de que la madrugada de este lunes su pareja de 35 años de edad la golpeara en la cabeza luego de sostener una discusión al interior de su hogar ubicado en el interior su hogar.

Fue al Sistema de Emergencias 911 a donde se reportaron los hechos, arribando elementos de la Policía Municipal al domicilio ubicado en la calle Río Grijalva de la colonia Nuevo Mirasierra en Saltillo, donde se encontraba Alma Berenice de 15 años de edad con graves lesiones en la cochera.

Según trascendió, la menor estaba en compañía de su pareja Diego Iván de 35 años de edad y tras sostener una acalorada discusión, este último la golpeó en varias ocasiones, sin embargo, fue un golpe en la cabeza el que la dejó en medio de un charco de sangre, inconsciente.

Trascendió que la suegra de la menor, comentó que Alma Berenice se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo cual provocó que al perder pisada cayera y se golpeara en la cabeza, sin embargo paramédicos de Cruz Roja al valorarla confirmaron que se trataba golpes propiciados por su pareja.

Por lo anterior fue trasladada al Hospital Universitario de Saltillo, ya que requería sutura en su cabeza; asimismo, el hermano del agresor reveló que la menor desde hace varios meses vive con ellos y es violentada con frecuencia.

Los oficiales no detuvieron al presunto agresor, ya que según manifestaron no había motivos suficientes además no hubo flagrancia, por lo que se retiraron del lugar; por lo que habrá que esperar a que la menor se recupere, y en su caso, presente la denuncia correspondiente.