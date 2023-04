Menor con meningitis regresó a Durango

Edwin, el menor de 9 años con meningitis que recayó y tuvo que ser trasladado al Instituto Nacional de Pediatría, ya regresó a Durango, se encuentra mucho mejor y el jueves podría ya estar en su casa de nuevo.

David Payán, coordinador de atención a las mujeres y familiares con meningitis, señaló que hace poco más de varias semanas, Edwin presentó problemas de salud, no sentía dolores de cabeza, pero empezó a perder el apetito y cognitivamente no estaba bien, no contestaba y hablaba cosas sin sentido.

Hace tres semanas el menor fue enviado al Instituto Nacional de Pediatría en México para su evaluación y tratamiento, pero fue dado de alta de ese instituto la noche del pasado miércoles, por lo que desde esa misma noche se encuentra internado de nueva cuenta en el Materno Infantil de la ciudad de Durango.

De acuerdo a lo señalado por David Payán, el menor ya dialoga bien, ha recuperado el apetito y de nueva cuenta sostiene una charla normal con los demás.

"Se mantiene hospitalizado aquí en la ciudad solo para vigilancia, pero si para el miércoles las cosas se mantienen así, con esa mejoría, será turnado a su casa en el municipio de Guadalupe Victoria, no dado de alta, allá continuará con su tratamiento", señaló David Payán.

Hasta el momento solo dos menores, Edwin y otro más de ocho años que fue enviado a un hospital en San Antonio, Texas, desde el año pasado, son los dos únicos que registran meningitis.

Se presume que el menor que se encuentra en Texas está bien y la última vez que se supo de él hace dos semanas, continuaba con su medicamento.

De regreso

Edwin podrá estar en su casa pronto si siguen mejorando.

*El pequeño de nueve años no presentó dolor de cabeza, pero empezó a perder el apetito, no contestaba y hablaba cosas sin sentido, dicen.

*Fue trasladado hace tres semanas a la CDMX para su evaluación y tratamiento, pero fue dado de alta de ese instituto la noche del pasado miércoles.