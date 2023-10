Mejoran paseos públicos 'Saltillo me Gusta de Colores'

Por indicaciones del alcalde José María Fraustro Siller, se han intensificado los trabajos del programa Saltillo Me Gusta de Colores, con cuadrillas del gobierno municipal que mejores la imagen de plazas públicas en seis colonias.

En esos paseos públicos se ejecutaron trabajos de aplicación de pintura en juegos, canchas, bancas, aparatos de ejercicio urbano, además de limpieza. Fraustro Siller dijo que con el programa se revitalizan plazas y parques en todo Saltillo.

"Tenemos dos programas en particular para el embellecimiento de la ciudad: Saltillo Me Gusta de Colores, para plazas y parques, y Saltillo Me Gusta, para revitalizar bulevares y puentes. Es dar armonía a los espacios de la ciudadanía"

Por su parte, Sofía Franco Villalobos, titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, dijo que Saltillo Me Gusta de Colores llegará a 959 áreas públicas en la ciudad, a fin de ofrecer espacios en las mejores condiciones para la recreación y convivencia familiar.

Desde el arranque del programa el pasado 12 de octubre, cuadrillas de su Dirección atendieron espacios públicos ubicados en colonias como La Fuente, Morelos, Parajes del Oriente, San Patricio, Privadas del Refugio, así como Parajes de Santa Elena, entre otras.

Franco Villalobos recordó que, con apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se invierte 1.4 millones de pesos para el embellecimiento de estos espacios municipales.

La iniciativa, implementada por Chema Fraustro, "trata de revitalizar todos los parques, jardines y plazas públicas para ser espacios más bonitos y apropiados para que todos los disfruten en compañía de amigos y familiares; acciones que son aplaudidas por los vecinos de estos lugares", aseguró.

Las acciones se suman a las realizadas dentro del programa Saltillo Me Gusta, cuyo objetivo es la limpieza y embellecimiento de bulevares, puentes y túneles de Saltillo, con la aplicación de pintura, limpieza de paredes interiores, recorte de maleza, poda en árboles y palmeras, y pintura de delimitación de carriles, entre otras labores.