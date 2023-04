Mejía Berdeja abre 'Diálogos por Coahuila' con estudiantes de la Ibero Torreón

Con la participación del candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, este lunes inició el Encuentro “Diálogos por Coahuila” que organiza la Universidad Iberoamericana de Torreón y que busca que la comunidad universitaria conozca el perfil, las propuestas y pueda emitir un voto informado el próximo 4 de junio de 2023.

El evento comenzó a las 11:00 horas en la Sala Kino de la institución educativa y fue un ejercicio personalizado por lo que Mejía Berdeja fue cuestionado en temas seguridad y justicia, medio ambiente y agua; inversión pública, salud, gobernanza ciudadana y educación. Estuvieron presentes estudiantes, cuerpo docente, egresados, coordinadores y coordinadoras. Moderaron el primer encuentro Paola Sofía García, estudiante de Comunicación y Sebastián Favila, alumno de Derecho. El encuentro duró una hora y a cada tema se dedicaron 10 minutos. Hubo una pregunta general y otra más que se eligió a través de una tómbola. Todas las preguntas fueron enviadas por la comunidad universitaria.

(FERNANDO COMPEÁN)

En el primer tema que fue seguridad y justicia, los jóvenes moderadores dijeron que si bien, las cifras por el delito de alto impacto no son las mismas que se vivieron hace diez años, existen todavía muchos temas por mejorar como son los delitos sexuales que siguen al alza o el narcomenudeo, donde Coahuila ocupa los primeros lugares en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en este sentido, el incremento en el consumo del cristal.

-¿Qué propuestas en concreto tiene para asegurarnos la estabilidad en materia de seguridad?, se le preguntó. Mejía dijo que el crecimiento exponencial del consumo de cristal en Coahuila pasó del 6% reportado en 2017 a casi el 50% en 2021. Comentó que el cristal está generando estragos en la juventud y que si continúa la tasa de crecimiento, la adicción al cristal llegará en dos años al 70% además de que su consumo está asociado con la violencia familiar, el abuso sexual y el pandillerismo.

Propuso mantener la macroseguridad en Coahuila, blindar el estado con políticas de seguridad que tengan inteligencias, en La Laguna mantener el Mando Especial, más apoyo a la educación, al deporte, a la cultura, a los jóvenes emprendedores y a la salud mental. Mencionó que trabajará en la prevención y atención adicciones además de crear una nueva policía profesional, de proximidad social y con métodos científicos. “A los jóvenes no hay que criminalizarlos, hay que entenderlos y hay que apoyarlos”.

PREGÚNTALE AL CANDIDATO

En materia de salud, los jóvenes comentaron que la pandemia por la COVID-19 impactó no sólo en la salud física sino en la mental. Dijeron que hay problemas como la obesidad o los embarazos adolescentes donde Coahuila ocupa los primeros lugares a nivel nacional además de que hay consumo de cristal y tasas altas de suicido, particularmente en Saltillo. En este sentido, le preguntaron que ¿en qué y cómo mejoraría el sistema estatal de salud actual?

(FERNANDO COMPEÁN)

El candidato dijo que se debe apostar a la medicina preventiva, promover la detección oportuna de enfermedades como el cáncer de mama o cervicouterino, reforzar la atención de primer nivel, surtir un cuadro básico de medicamentos en cada uno de los municipios y generar centros de atención de salud mental pues si no se atienden los trastornos depresivos, de ansiedad y bipolares crecerán los problemas de carácter social.

Mejía Berdeja dijo que el sistema de salud estatal está deteriorado, desde las jurisdicciones sanitarias y el personal que no tiene certeza laboral. “Hay abuso de parte del secretario de salud del estado, no hay insumos, no hay medicamentos y esto es también consecuencia de la falta de recursos que tiene el estado...producto de la corrupción, si pagamos 6,700 millones de intereses de la deuda, de una deuda que ni ustedes ni su servidor generaron y que no se refleja ni en hospitales, ni en carretera, ni en infraestructura ni en programas sino que fue vil y llanamente corrupción disfrazado de gasto corriente”. Comentó que buscará renegociar la deuda para despresurizar las finanzas y generar programas en beneficio de la salud y de otros rubros importantes para la entidad.

En el tema de las mujeres, expuso que promoverá un gobierno igualitario, políticas y protocolos antidiscriminación y que perseguirá la violencia de género en todas sus manifestaciones. Aseguró que buscará apoyará a las mujeres trabajadoras con un sistema estatal de guarderías y que en el caso de los delitos sexuales, serán implacables pues no puede haber revictimizaciones a las mujeres que son violentadas.

AGUA Y FRACKING

En medio ambiente, una de las preguntas que se le hizo fue ¿cómo evitar una crisis de agua similar a la vivida en el vecino estado de Nuevo León? El candidato del PT comentó que el proyecto de Agua Saludable para La Laguna es una gran medida porque va a permitir abastecer de agua potable sin arsénico en los hogares, sin embargo, dijo que no se puede seguir generando la sobreexplotación del acuífero por lo que el tema deberá revisarse. Comentó que va a crear un nuevo organismo regulador del agua que coadyuvará con la autoridad federal. “No vamos a permitir el huachicoleo del agua, no vamos a permitir el acaparamiento y voy a ser particularmente riguroso con cualquier delito medio ambiental y vamos a generar las plantas tratadoras de aguas residuales que se requieren para reutilizar el agua para uso industrial o uso agrícola…”.

Otra pregunta fue ¿cuál es su posición sobre permitir el método de gas a través del fracking y sus consecuencias contaminantes de agua y tierras en Coahuila?.

Mejía Berdeja dijo que Coahuila tiene otras potencialidades energéticas y que está a favor de que se cree un consorcio energético coahuilense con la participación del gobierno federal a fin de ver por un desarrollo sustentable.

INVERSIÓN PÚBLICA Y EDUCACIÓN

En inversión pública, la comunidad estudiantil le preguntó ¿cómo lograr la inversión pública si tenemos arrastrando una megadeuda que sofoca a las finanzas del estado?. El candidato respondió que los intereses son 6,700 millones de pesos que corresponden aproximadamente al 12% del presupuesto. Reiteró que buscará un acercamiento con los bancos para renegociar la deuda y liberar recursos para el estado pues la inversión en obra pública e infraestructura “es ridícula”.

En gobernanza ciudadana y educación, se le preguntó ¿cuál es su postura o estrategia en Coahuila en materia educativa frente al reto y visión de nuevas tecnologías?.

El candidato mencionó que hay un deterioro educativo en las comunidades rurales por lo que trabajará con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para generar una educación presencial o a distancia, con métodos que aseguren que la niñez sí vaya a la escuela, que tengan desayunos escolares, y que se puedan transportar para evitar el ausentismo. Comentó que en Coahuila mejorará la infraestructura educativa así como las condiciones laborales y de seguridad social de los maestros y maestras.

Comentó que revisará el tema de las universidades tecnológicas pues no están funcionando para el objetivo que fueron creadas. Indicó que hay instituciones que se financian con recursos públicos y que “están en manos de políticos del PRI” que no cumplen con el perfil. Además, habló de la generación en La Laguna de Parques de Desarrollo Industrial y Tecnológico.

Finalmente, la comunidad le pidió enviar un mensaje y que les dijera porqué tenían que votar por él. Ricardo Mejía Berdeja enlistó sus propuestas y finalmente recibió un reconocimiento por su participación en este primer encuentro “Diálogos por Coahuila”.

Mañana martes, a las 11:00 horas en la Sala Kino de la Ibero será el turno para el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas. Están pendientes de confirmar su asistencia Armando Guadiana Tijerina de Morena y Lenin Pérez Rivera, de la coalición Partido Verde-UDC. La Ibero Torreón puso como fecha límite para que los candidatos puedan visitar la universidad, el próximo jueves 4 de mayo.

Las personas interesadas en estos encuentros, pueden verlos completos en la página oficial de Facebook de la Universidad Iberoamericana de Torreón.