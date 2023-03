Medio Metro arremete contra Yuya por acusaciones a Siddhartha; lo tunden en redes

Medio Metro expresó su postura respecto a las acusaciones contra Siddhartha, con un fuerte mensaje para Yuya. Como resultado, el personaje viral fue duramente atacado en redes.

"Yuya solapando al asqueroso violador de Siddhartha. Recuerden que quien no denuncia algún delito también es cómplice", tuiteó Medio Metro este viernes, pero el mensaje del bailarín de Sonidero no agradó en absoluto a los internautas, que tomaron a mal que señalara a Yuya, cuando hasta el momento no hay relaciones ni comentarios suyos respecto a esta denuncia contra Siddhartha.

Ayer, Jorge Siddhartha, pareja de la influencer Yuya, se convirtió en una de las principales tendencias en redes sociales tras una acusación de presunto abuso sexual.

Según el testimonio de una mujer dado a conocer durante la marcha del 8M, que luego fue publicado en redes sociales, los hechos ocurrieron en el año 2018.

La supuesta víctima narró que estaba teniendo relaciones sexuales consensuadas con el famoso cantante y en un instante le dijo que parara, que no quería seguir; sin embargo, el artista continuó en contra de su voluntad, haciendo caso omiso.

Hasta el momento, ni Yuya ni Siddhartha se han pronunciado al respecto, lo cual fue reprochado por los usuarios de redes sociales en relación al comentario del viral Medio Metro.