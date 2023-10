Mean Girls: The Musical ya tiene fecha de estreno en México

La película de Mean Girls, conocida en México como Chicas Pesadas, es una de las comedias adolescentes que marcaron a toda una generación. La cinta protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, es uno de los productores de la cultura pop más importantes.

Tal ha sido su impacto en la cultura, que el 3 de octubre es recordado como el Día de Mean Girls, debido a una escena en la que el personaje de Cady Heron (Lohan) recuerda que ese día habló con el galán Aaron Samuels (Jonathan Bennett).

Mean Girls se estrenó en el año 2003, y su creadora, la comediante Tina Fey, revivió la historia en el teatro en formato de musical de Broadway, esta puesta en escena se estrenó en el año 2017. Ahora, Paramount Pictures llevará el musical al cine.

La cinta Mean Girls: The Musical, ya tiene fecha de estreno, la cual llegará a las salas de cines el 11 de enero del 2024 en México, según reveló en redes sociales Paramount Pictures. El estreno mundial está programado para el día 12 de enero.

Hay que recordar que Chicas Pesadas está basado en el libro Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman y para fortuna de los fans de esta icónica película, Tina Fey no solo regresa como Ms. Norbury, también fue la encargada del guion, por lo que las risas y el estilo de la original no faltarán.

El elenco lo completan Angourie Rice como Cady Heron, Reneé Rapp como Regina George, Auli'i Cravalho como Janis Sarkisian, Jaquel Spivey como Damian Hubbard, Bebe Wood como Gretchen Wieners, Avantika Vandanapu como Karen Smith y Christopher Briney como Aaron Samuels.

Cabe señalar que el actor Tim Meadows regresará como el director Duvall.

En el año 2011 se estrenó una secuela para televisión llamada Mean Girls 2, la cual estaba protagonizada por Meaghan Martin, Claire Holt, Maiara Walsh, Jennifer Stone, Nicole Gale Anderson y Diego Boneta.