'Me voy a casar con él', Lucero Mijares sorprende al declararle su amor a Brendan Fraser

Con su peculiar estilo, Lucero Mijares le mandó un mensaje al actor Brendan Fraser, quien selló un inesperado regreso a Hollywood al ganar este domingo el Oscar al mejor actor por su poderosa interpretación en el drama "La ballena".

La hija de Lucero y de Mijares, de 18 años, compartió un video en el que se dijo muy feliz de haber presenciado que le otorgaban el Oscar a Brendan, de 54, quien es su amor platónico, y confesó que no podía ser de otra manera, pues él es el mejor.

La también llamada Lucerito dijo que estaba shockeada tras la noticia, y aseguró que se casaría con el actor, y que ya podía morir tranquila, pues "su marido" llevaría un Oscar a la casa.

"Mandarle este mensaje a mi Brendan Fraser, ganador del Oscar, por mejor actor, que no lo puedo creer, que no se lo podía ganar nadie más que él, no lo puedo creer, estoy sin palabras, estoy shockeada, me voy a casar con él, o sea, mi esposo va a traer un Oscar a la casa, ya con eso me muero en paz", expresó.

La joven cantante espera que algún día el actor vea su mensaje: "Espero que este mensaje algún día le llegue, pero bueno, buenas noches, los quiero", expresó; Lucero Mijares disfrutó de la entrega de los Oscar junto a su papá, a quien le aseguró que ella se iba a casar con Fraser, esto se lo dijo al momento que el actor recibía su premio.