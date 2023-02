'Me tengo que ir'; mujer intenta detener autobús de pasajeros en Villahermosa

En redes sociales se ha vuelto viral el video de una mujer tratando de detener un autobús de pasajeros para poder abordarlo en Villahermosa, Tabasco.

En las imágenes se observa a la unidad de ADO avanzando lentamente mientras la mujer, con todo y equipaje, se coloca enfrente para intentar detenerlo. "No, me tengo que ir. Me tengo que ir ¿por qué no me sube? ¿qué le quita? Ayúdenme por favor", se oye gritar a la mujer mientras es empujada por el camión, cargando una caja, una bolsa y una maleta.

Las primeras versiones señalan que la mujer habría llegado tarde, por lo que intentó abordar la unidad cuando ésta ya iba de salida. De acuerdo con medios locales, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana obligaron al chofer a detener la unidad y, tras una breve discusión en la vía pública, la mujer logró abordar.

La grabación causó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos señalaron la imprudencia del conductor al no detener la unidad y poner en peligro a la mujer, mientras otros reprobaron el actuar de la señora por no respetar el itinerario del autobús y poner en peligro su vida al mismo tiempo.