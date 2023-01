'Me siento muy mal por ella', Sherlyn se 'compadece' de Clara Chía por la nueva canción de Shakira

Sherlyn aplaude la nueva canción de Shakira en la que la colombiana habla abiertamente de la infidelidad de su expareja Gerard Piqué, en dicho tema, en el que colabora con el productor musical Bizarrap, también deja muy mal parada a Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista.

La actriz reflexiona sobre Clara y sobre lo difícil que será para ella cuando por ejemplo, esté en un antro, pongan la rola de Shakira, y ella no pueda cantarla a todo pulmón como seguramente el resto de la gente lo hará.

Sherlyn confesó compadecerse de ella: "Me siento muy mal por la nueva novia de Piqué, por Clara, porque imagínense la frustración de estar en algún lugar y que pongan la canción de Shakira y no poder cantarla", dijo.

(FOTO: ESPECIAL)

La mexicana aseguró que esta nueva canción se convertirá en todo un himno, pero lástima que Clara Chía no podrá cantarla a todo pulmón: "Es como escuchar la de la Bichota y no poder cantarla; esta va a ser el nuevo himno, de mi se acuerdan".

El tema está dando mucho de qué hablar, y aunque algunos consideran que la cantante de "Te felicito" y "Monotonía" ya debería de superar a Piqué, otros como Sherlyn aplaude que se hable con franqueza de algo tan difícil como lo es la infidelidad.

En una de las estrofas del tema, el nombre de Clara Chía aparece "camuflajeado".

"Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buenaClaramente es igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh".

A pesar de que Sherlyn se compadeció de Cla Chía, dejó claro que es equipo Shakira, que amó el nuevo tema y que a pesar de que algunos critican que "no lo supere", para ella fue un acierto que la artista de 44 años hablara abiertamente de que sufrió y superó una infidelidad.

"Aquí somos team Shakira, ¿por qué?, regularmente a las mujeres cuando les pintan el cuerno hasta pena nos da, aquí no, es 'me dejó, sí, me vale m**' y no sólo eso, es 'voy a hacer millones de dólares porque sí, mucho corazón roto pero cartera llena'; no es lo mismo llorar en una choza que llorar en medio del mar en tu yate burlándote llena de risa del dolor que te causaron y cómo lo trascendiste, me encanta", confesó Sherlyn, quien se suma al apoyo que la ex de Piqué ha recibido en las redes tras lanzar la tercera canción que habla del truene con el padre de sus hijos, con quien sostuvo una relación por más de 10 años.