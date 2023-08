Me siento Faisy

Omar Pérez Reyes no es otro, sino el famoso conductor Faisy, quien se ha ganado el cariño del público gracias al programa Me caigo de risa. Ahora, también es titular del nuevo proyecto de Televisa llamado, Veo cómo cantas.

El presentador charló en exclusiva con El Siglo de Torreón. Además de elogiar a esta región, reveló que se sentía nervio de llegar a Canal 2, ya que siempre había estado en el 5.

"Nunca había tenido la oportunidad de figurar en Canal 2 y tampoco me siento confiado, hasta me siento aterrado de llegar a un horario estelar, de conectar con nuevo público.

"No les voy a mentir, no me siento agradado, al contrario, estoy tratando de comprometerme mucho con un trabajo al que amo y teniendo en claro que los protagonistas son los participantes y la gente en la casa, yo soy solamente la cebolla de este taco", contó.

Vía telefónica, Faisy mencionó que se encuentra muy contento por el recibimiento que tuvo el primer programa de Veo cómo cantas, transmitido el pasado domingo por Las Estrellas.

"Estoy feliz. Es un proyecto al que le hemos echado muchas ganas y que lo estamos haciendo con bastante cariño. Es un programa muy diferente y por eso teníamos un poco la duda de que si la gente le entendería o no, así que nos da gusto que la gente se haya conectado el pasado fin de semana con la familia.

"En Veo cómo cantas, vamos a encontrar malos cantantes, pero también buenos intérpretes, además de asesores y personajes misteriosos para que los participantes ganen dinero. No se había hecho desde hace rato un programa de concursos donde la gente ganara dinero", comentó.

Mientras se dirigía a una grabación, el conductor reveló algunos detalles de dicha producción a cargo de Miguel Ángel Fox.

"Los asesores no son jueces. No estamos buscando a un artista, y yo no estoy tratando de ser Faisy de Me caigo de risa. Trato de ser empático y más vulnerable con los participantes y sus historias. Aquí festejamos a los malos cantantes. El desenlace del primer programa fue hermoso, estoy enamorado de Veo cómo cantas".

En ese sentido, Faisy informó que el proceso que vivieron los realizadores del proyecto ha sido similar al que pasaron los televidentes, de acuerdo con lo que él pudo ver en las redes sociales.

"Eso es bien chistoso. Al ver a la gente cantar 'playblack', todo mundo pensamos que va a ser muy fácil adivinar quién canta y quién no, y cuando se están dando cuenta de que los que no cantan hacen un trabajo increíble, provocan que el programa se vuelva más divertido".

Algo que de igual manera emociona a Faisy es que Veo cómo cantas, llego a Estados Unidos gracias a la fusión TelevisaUnivisión.

"También está saliendo por Univisión y eso para mí es tomar todo con una mayor responsabilidad. Estoy viviendo una oportunidad muy grande, la cual la estoy tomando con bastante compromiso", aseguró.

Por último, Faisy mencionó que espera pronto volver a la Comarca Lagunera. El pretexto ideal podría ser la gira que emprenderá del show en vivo de Me caigo de risa.

"Amo La Laguna, quiero mucho a Torreón. Invito a toda la Comarca a que vean cada domingo Veo cómo cantas. Júntense en familia y diviértanse con este proyecto lleno de amor".