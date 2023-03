El cantante lagunero, Simón León, ha lanzado hoy un nuevo sencillo con el que pretende seguir en el gusto del público.

Se trata de Así me conociste, melodía original escrita por Horacio Palencia, que ya se encuentra en todas las plataformas y cuyo video fue grabado en tierras laguneras, algo que acostumbra hacer el artista para mostrar su tierra en todo momento.

"La mayoría de los videos los he grabado aquí. Este clip, dirigido por Mino Rimada, se hizo en Viesca, Coahuila, en unos escenarios maravillosos. Para mí es muy importante mostrar mi estado, mi Comarca Lagunera.

"Me siento bien orgulloso de mi tierra, donde voy llevo en el pecho el ser lagunero. No hay como vivir en Torreón, es por eso que trato de hacer todas mis colaboraciones y videos en mis tierras", comentó.

Simón charló con esta casa editora a propósito de la salida de dicho sencillo en el que aborda las relaciones tóxicas que imperan hoy en día.

"Así me conociste, es una canción fregona. Su letra se encuentra muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Cuando me junte con Horacio, le dije, 'quiero algo que habla de las relaciones de pareja'".

"Hoy en día, hay muchas quejas en las relaciones. Que si porque uno sale, no contesta las llamadas o que si se va uno con los amigos. Hay bastantes relaciones tóxicas y lo vemos hasta en las parejas adolescentes y esa canción habla de que, 'si así me conociste, no me quieras cambiar, no soy de tu propiedad'; en verdad que luego nuestras parejas nos quieren tener amarrados y eso creo a nadie nos gusta".

León dio a conocer que tras haber dado a conocer varios duetos junto a Luis Ángel "El Flaco" y Los Buitres de Sinaloa, ha retomado la música en solitario.

"Después de venir de varias colaboraciones vuelvo solo y pues la verdad muy a gusto y contento con lo que está pasando en mi carrera; en estos tiempos vemos muchos artistas que pegan con la primera canción, tienen suerte, pero luego se apagan y a mí me queda claro que esta es una carrera de resistencia y yo disfruto mucho lo que hago, todo el proceso.

"Valoro mucho cada seguidor que me llega, cada comentario que me hacen en las redes, porque eso me motiva a salir adelante. Mi proyecto empezó de cero y no ha sido nada fácil entrar a un medio regional".

Por otro lado, el artista expresó que uno de sus orgullos es el tema Con toda la actitud, que grabó al lado de Los Buitres.

"Es la canción que más me ha funcionado. Es motivacional, se presta para ponerla a cualquier hora del día y como bien dice la rola, 'hay días buenos, hay días malos, pero nunca nos rajamos', esa frase se volvió un himno".

Simón externó durante la charla que ya comenzó a dar presentaciones y este año continuará llevando su música por todos lados.

"Estamos haciendo varios shows donde nos han hablado. Eso es un proceso como artista que está en desarrollo como yo, el hecho de que te empiecen a hablar o tomar en cuenta es muy bonito. A donde voy, me quedó para tomarme fotos con los fans. Estoy feliz y contento en esta etapa de mi vida, en donde la música es la prioridad número uno ".

En cuanto al pop, género en el que inició Simón, dijo que no descarta que en un futuro lo retome, aunque sea por medio de otro dueto.