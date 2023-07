'Me quieren silenciar', acusa AMLO ante medidas solicitadas por Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que lo quieren silenciar y cuestionó que "¿dónde quedan la libertad de expresión y el derecho a disentir?", luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó las medidas solicitadas por la senadora Xóchitl Gálvez contra AMLO por posicionarse sobre las elecciones de 2024 durante su conferencia mañanera, con posibles infracciones a la ley electoral.

Desde Palacio Nacional, López Obrador declaró: "me voy a parecer a 'Kiko', me quieren silenciar, no quieren que yo hable, ¿y dónde queda la libertad, y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir?, ¿qué no son principios básicos de la democracia?", cuestionó.

AMLO indicó que en el Gobierno que encabeza se analizará en qué términos viene la resolución "y vamos a tomar una decisión, todavía no nos notifican, puedo decir que tengo tiempo antes de que me vayan a cepillar, para decirle a Claudio X. González que se apure sobre la investigación de los contratos de Xóchitl, sobre su protegida que, siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información de que en 9 años recibió contratos por cerca de 1,500 millones de pesos, nada más que lo aclaren".

"El que nada debe, nada teme", agregó el presidente López Obrador, afirmando que "la vida pública debe de ser cada vez más pública, y ya basta de simular, porque este señor Claudio X. González está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones solo en contra de nosotros".

"Lo más equitativo es que, si ellos me prohíben hablar de ellos, que ellos tampoco hablen de mí, está prohibido hasta el AMLITO, no quieren nada", respondió AMLO respecto a las medidas para Xóchitl Gálvez.

EN CONTEXTOCabe recordar que Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y quien aspira a la candidatura presidencial opositora, interpuso una denuncia por uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de equidad en la contienda por las declaraciones del presidente López Obrador, realizadas en las conferencias del 3, 4, 5 y 7 de julio.

Por tanto, se propuso modificar o eliminar dicho contenido de las cuatro conferencias mañaneras, así como emitir una tutela preventiva a fin de que AMLO se abstenga de posicionarse sobre temas electorales.