'Me puse a llorar', Rosalía revela más detalles de cuando Rauw Alejandro le pidió casarse con él

Cuando en enero Rosalía recibió el anillo de compromiso de su novio Rauw Alejandro, no sólo ella enloqueció de la emoción, sino sus fans alrededor del mundo, el importante momento lo dieron a conocer a través del video musical "Beso" que ambos compartieron y lanzaron como parte del EP conjunto "R", una escena con el que la española y el puertorriqueño revolucionaron a sus seguidores en redes.

En la imagen se ve a Rosalía llorando mientras muestra un anillo de piedras blancas y dice "¡Ay, Dios mío! ¡Y todo el rímel aquí corrido!", tras lo que besa al cantante de trap, que está grabando con el móvil el momento; se trató de la primera vez que los intérpretes, juntos desde hace tres años, hacían pareja artística.

Previo a la presentación de los temas, "Beso", "Vampiro" y "Promesas", (las tres canciones responden a las distintas fases del amor: el pasado, el presente y el futuro que esperan) Rauw Alejandro ya había anunciado "sorpresita en los videos" que les acompañaban, pero pocos se imaginaron que se trataría de una propuesta de matrimonio, de la que ahora se conocen más detalles.

En diciembre de 2019, Rosalía y Raw Alejandro se dieron su primer beso, él lo recuerda perfectamente; el cantante y pareja de la artista española reconoce que ella se suele robar sus camisas para ponérselas y también que no puede salir de casa sin aguacates ni mayonesa en la maleta.

En una entrevista en conjunto que ofrecieron para la revista GQ España, hablaron de su amor y de uno de los momentos más especiales, cuando se comprometieron en Puerto Rico, fue Raw quien cuestionó a la cantante sobre cómo fue ese momento tan especial que por los nervios que ella sintió, no recuerda tantos detalles.

"Nos comprometimos de la manera más bonita que me pude haber imaginado que podría existir, porque fue en la casa de tu abuela en una parte alta del edificio, empecé a ver fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico desde allá arriba, y tú me dijiste ‘vente, te quiero llevar a un sitio’, y de golpe empezaste a buscar algo, y como que no lo sacabas, te arrodillaste creo, estaba nerviosa, tampoco me acuerdo de todos los detalles", confesó.

La llamada "motomami" detalló que al ver los movimientos de su novio sospechó que probablemente lo que buscaba en su bolsillo era el anillo de compromiso, y así fue, así que no pudo aguantar el llanto: "Entonces, como estabas arrodillado buscando algo en el bolsillo, entonces pensaba 'no será que me va a dar el anillo', y entonces tú me diste un anillo y entonces yo me puse a llorar y así nos comprometimos", contó emocionada.

Su relación sentimental es pública desde el beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de Los 40 Music Awards a finales de 2021 en España, en entrevista juntos en enero, con el streamer Ibai Llanos, explicaron que prefirieron sentar las bases de esta relación antes de meterse juntos en el estudio. "Pusimos eso por delante. Era como 'No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’", dijo entonces Rosalía.

"Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable' (emocionalmente indisponibles)", añadió la cantante. "Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", le dijo a su pareja, el cantante que no deja de mirarla fijamente cuando la tiene frente a él.