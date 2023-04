'Me la cobraron cara', 'Chicharito' Hernández revela por qué no estuvo en la Selección Mexicana

Este septiembre se cumplirían cuatro años desde la última vez que el máximo goleador de la Selección Mexicana defendió la camiseta del Tri. Después de años de rumores alrededor de su ausencia y pedidos por parte de la afición exigiendo su regreso, Javier "Chicharito" Hernández rompió el silencio y confesó por qué no dijo presente con el combinado azteca los últimos años.

En entrevista exclusiva con Rubén Rodríguez, de FOX Sports, el delantero del LA Galaxy reveló los motivos por los cuales se distanció de la Selección Nacional, sobre todo después del escándalo el cual Javier protagonizó por supuestamente haber llevado "prostitutas" al hotel de concentración del Tri.

"Estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé, por un compañero, yo, y así iba a ser", comentó Hernández.

Asimismo, se tomó el tiempo para aclarar los rumores de falta de interés por su parte, señalando que si bien no es cierto, hay parte de verdad en ese relato, ya que quería dedicarle tiempo a sus hijos.

"Te voy a explicar algo, y te lo voy a decir al chile: si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la Selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad, si yo hubiera estado yendo a la Selección en esos momentos no veo a mis hijos. No los veo todo un año, no iba a hacer eso", agregó.

(FOTO: ESPECIAL)

Finalmente, el exfutbolista de las Chivas remarcó que hubo otros jugadores que también cometieron errores pero que las consecuencias no fueron las mismas para unos y para otros, siendo él quien quedó marcado como el máximo responsable.

"Desafortunadamente, ¿Qué quieres que te diga? Claro que yo me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir me equivoqué. ¡Todos! Ahí fue el problema. Lo caro que se cobró; ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20, a mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, y se los cobran a cinco, por algo será".