Me está doliendo mucho la indiferencia del gobierno: Consuelo Duval ante tragedia en Acapulco

La actriz Consuelo Duval no oculta su dolor ante la tragedia que está viviendo el puerto de Acapulco, tras el azote del huracán "Otis", por lo que le molesta que el gobierno del país no ha realizado las acciones necesarias para que la situación mejore.

"No la estamos pasando bien como mexicanos, lo de Acapulco me tiene verdaderamente choqueada, me siento afortunada de tener, junto con mis compañeros, la tarea de hacerlos sonreír cuando ya ni ganas tienen de nada", señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

La charla tuvo lugar minutos antes de empezar a grabar la tercera temporada del programa "Tal para cual", en la que expresó que, ha evitado ingresar a su cuenta de Instagram, pues no quiere seguir viendo las fotografías de cómo quedó el puerto, pues dijo que no puede hacer mucho al respecto.

"Ya hice todo lo que podía hacer de víveres y eso, a mí no me gusta andar subiendo esas cosas de ‘-Ay, qué buena soy cómo mandé’, va un poquito en contra de mí, porque creo que lo que hace tu mano derecha no lo debe de ver la izquierda", destacó."Pero me está doliendo mucho la indiferencia del gobierno o escuchar los gritos de mis hermanos acapulqueños de que se los está llevando la chingada", agregó la actriz.

La comediante ayuda a través de su trabajo en la comedia

Pero, así como habló de su consternación Duval destacó que como humorista tiene el compromiso de atenuar los dolores de quienes la pasan mal, a través de los programas de entretenimiento en que participa, quitándoles a las víctimas un poco del peso que traen en su espalda, haciéndolos reír, responsabilidad que asegura que asume con todo su corazón.

"Nos devastó no solamente a los acapulqueños sino a todos los mexicanos porque sí nos caracteriza que somos solidarios, que nos amamos y nos hermanamos, también hay partes feas como esto de la rapiña, pero uno tiene que sacar esta parte de sobrevivir, de por sí ya sobrevivieron; veo los comentarios de la gente que lo vivió y cómo todo se volvió negro y que solamente le pedían a Dios déjame vivir, o sea todo eso creo que a todos nos tiene muy conmovidos", señaló.

Será una fresa millonaria en la próxima película de Eugenio Derbez

Antes de que concluya el año terminará de hacer la película "Es por su bien", que produce Eugenio Derbez, que ella protagoniza y que compartirá crédito con Kate del Castillo y Mónica Huarte.

"Es un personaje que nada que ver conmigo, es fresa, millonaria, controladora de su hijo, está divertida, la va a gozar mucho el público. Eugenio ni nos peló, ni estuvo, está en su (cinta) ‘Radical’, pero desde año y medio ya teníamos este proyecto".