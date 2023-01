Me encantaría ver el estadio verde y blanco, pura gente apoyando al Santos: Carlos Acevedo

Carlos Acevedo reaccionó ante la esperada multitud de aficionados americanistas en el estadio Corona el sábado, cuando reciban a las Águilas.

Sin pretender hacer promoción, como jugador el portero Guerrero manifestó que es de mucha importancia sentir el apoyo desde las gradas, ya que eso suma a la motivación del equipo para enfrentar los partidos.

"Me encantaría ver el estadio verde y blanco, que sea pura gente apoyando al Club Santos. Me queda invitar a la afición guerrera a que venga al estadio, y ojo que no es promoción, lo digo como jugador. Que tu afición te esté alentando es un extra, espero el sábado ver el estadio en su mayoría verde, obvio vendrá gente ajena, e invitarlos a que se comporten para poder disfrutar de un buen espectáculo. De cierta manera te sorprende que pueda haber más afición rival, pero en este caso espero que no sea así", expresó en conferencia de presa este martes desde el Territorio Santos Modelo.

Además, habló de lo que significa para él enfrentar a varios de sus compañeros.

"Me motiva el poder recibirlos, sobre todo como amigos. Viste mucho poder enfrentar a su excompañeros, hay alguna revanchas que me gustaría tener ante ellos", dijo.

G.O.