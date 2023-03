'Me dolió no ir', Santiago Giménez rompe el silencio sobre su ausencia en Qatar 2022

México visita a Surinam en duelo de la Concacaf Nations League, duelo al que Diego Cocca decidió llevar a sólo 22 futbolistas y entre ellos está Santiago Giménez, que vuelve a la Selección Mexicana tras ser borrado por el Tata Martino para Qatar 2022.

Y sobre ese tenor, Santi acepta que le dolió no estar en la justa mundialista: "Me dolió la decisión de no poder ir (a Qatar)", aunque eso sí, acepta que ya le dio la vuelta a la página para estar al 100% en esta nueva administración del cuadro mexicano: "Me estoy preparando ya porque quiero apoyar mucho de mí para poder estar en el siguiente Mundial".

Por otro lado, el Bebote reconoció que se enteró por las redes sociales, sobre el interés de algunos clubes en Portugal por hacerse de sus servicios:

"Me enteré también por las redes, no sé nada en lo personal, pero ahora estoy muy contento en el Feyenoord", sentenció.Se espera que Giménez sea el titular en el duelo ante Surinam de mañana en la Nations League.