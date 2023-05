'Me dicen la princesa de la música mexicana', revela Ángela Aguilar y desata rechazo

Una vez más Ángela Aguilar está siendo fuertemente criticada luego de que asegurara que la llamaban “la princesa de la música mexicana”, provocando un sin fin de comentarios en redes sociales al respecto: “solo su papá la llama así”.

Vaya que Ángela Aguilar no la ha estado pasando nada bien luego de que, en la final del Mundial de Qatar 2022, se declarara 25% argentina, lo que provocó que una ola de odio y malos comentarios le comenzaran a llegar a través de sus múltiples plataformas. En los comentarios, usuarios le pedían que entonces dejara de usar la cultura mexicana para generar dinero.

A pesar de que Ángela no ha dado declaraciones al respecto, a través de redes sociales se han comenzado a difundir varios videos de la supuesta "mala actitud" que la más pequeña de la dinastía Aguilar ha tenido en los últimos años, y ha sido un video grabado hace un año el que vuelve a poner a Ángela en el ojo de la crítica.

A través de varias plataformas se comenzó a difundir un breve clip en donde se ve a Ángela en la alfombra roja de los Premios Juventud de hace un año, ahí la joven cantante, quien traía una corona de piedras brillantes destacó: "Me dicen la princesa de la música mexicana y a veces no le creo, entonces con la corona tal vez me la voy a creer".

Estas declaraciones causaron un sin fin de controversia al respecto, en donde internautas destacaban que nadie la llamaba así y en dado caso de que lo fuera, sería la princesa de la música argentina.

"Literalmente nadie le dice así", "JAJAJAJ nadie, nomas su papá le dice así", "Es la princesa ARGENTINA de la musica Mexicana", "Espero lo mitómano no sea contagioso", "Fuente:De los deseos", "Hay algo que esa mujer no haga mal", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Cabe destacar que esta no ha sido la única ocasión en la que Ángela ha sido duramente criticada, ya que en otras ocasiones , usuarios no desaprovechan el momento para señalarle su comentario en donde aseguraba ser también argentina.