'Me caí como en el Mario Kart'; motociclista se vuelve viral por derrapar con cascaras de plátano

A través de TikTok se volvió viral el accidente que sufrió un motociclista, pues derrapó en la carretera al puro estilo de Mario Kart, resbalando con cascaras de plátano.

Se trata de @donquintero_ quien desde su canal en la red social china, compartió un video que muestra su motocicleta tirada en la carretera tras derrapar.

Y es que los 'responsbales' del accidente serían nada más y nada menos que unas cuantas cascaras de plátano en una bolsa.

"Al chile no me van a creer lo que me pasó, me caí como en el Mario Kart. No ma... Con unas bananas, a la... Tanto jugar Mario kart no me sirvió de nada", expresa el motociclista en el video.

El accidente del 'tiktoker' se ha viralizado con más de 8 millones de reproducciones en la red social.