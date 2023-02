'Me arruinaste y cag... una familia': hombre cuelga mantas con mensajes de odio para su expareja

Un hombre se ha vuelto blanco de burlas en redes sociales luego de que colgara varias mantas con mensajes de odio contra su expareja, en Jujuy, Argentina.

"Espero que de esta forma entiendas prostituta barata, que me arruinaste la vida y cag... a una familia", es uno de los mensajes que se lee en las enormes mantas que alguien colgó en varios sitios del barrio San Pedrito de San Salvador.

"No esperes ni un mensaje, ni llamadas, no te voy a buscar. Me das vergüenza, me acosaste en las esquinas hasta el cansancio. No quiero verte más en mi vida. Si no le diré al padre de tu hijo que me llevaste a su cama varias veces. Basta de alcohol y satisfacción. Destruye hogares...".

Sin embargo, dichos mensajes han desatado burlas entre el público de redes sociales, por lo 'despechado' que suena el remitente.