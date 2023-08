Max Verstappen cuestiona las próximas modificaciones en Fórmula Uno

La temporada 2023 de la Fórmula 1 se encuentra muy cerca de entrar a su recta final, luego de que ya se corrieron 12 Grandes Premios de los 23 que se tienen programados.

Actualmente, Red Bull domina el Campeonato Mundial de Constructores con 503 puntos, 256 por encima de su más cercano perseguidor, que es Mercedes.

Mientras, el liderato del Campeonato Mundial de Pilotos se encuentra en manos de Max Verstappen, miembro de la escudería austriaca.

El piloto neerlandés, actual bicampeón de la Fórmula 1, suma 314 unidades y apunta para conseguir el tricampeonato, ya que el segundo lugar, su coequipero Sergio "Checo" Pérez, acumula 189.

No muy convencido. A pesar de las 10 victorias (8 de manera consecutiva) que suma en la actual campaña, "Mad Max" no se encuentra del todo contento, ya que considera que algunas de las modificaciones que se tienen previstas para el futuro del deporte motor priorizan el tema económico por encima del deportivo.

"Me preocupa el deporte que siempre he amado. Y todavía me gusta, pero hasta cierto punto, no es que esté completamente en contra del cambio, pero deben ser ajustes que beneficien. ¿Por qué hay que cambiar ciertas cosas cuando las cosas van bien? Estoy convencido que esto no debería tratarse sólo de dinero".

El mejor piloto en la actualidad compartió en "De Telegraaf", periódico de los Países Bajos, que el sobreesfuerzo en las prácticas, los constantes viajes y el tiempo que invierten en temas publicitarios son temas que se tendrían que considerar.

"La gente puede pensar: gana mucho dinero, ¿de qué se queja ese tipo? Pero se trata de bienestar, de cómo vives las cosas y no de cuánto ganas. A veces pienso que tengo que hacer demasiadas cosas y no las hago. Entonces, a veces pienso: ¿esto todavía vale la pena?".

El dato

El mejor del orbe. Max Verstappen ha conseguido hasta el momento 10 de las 12 victorias en esta temporada 2023.