Mauricio Sulaimán asegura que pelea de 'Canelo' y Ryder marcará una época del boxeo

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán está emocionado por la pelea de esta noche entre Saúl Álvarez y John Ryder, ya que está seguro de que marcará mucho la historia del boxeo lo que se vivirá en el estadio del Guadalajara.

"He vivido desde que tengo uso de razón, en el boxeo muchas funciones magnas, lo que realmente marca una época y la pelea de ‘Canelo’ será una de ellas, no tengo la menor duda, estamos contentos porque será una gran función".

Le ha gustado el nivel de concentración que traen ambos equipos y boxeadores, porque nadie, durante las presentaciones que se dieron públicamente, se fueron al extremo de hacer circo aventándose, no se tiraron manotazos, muchos menos insultos y ha sido muy elegante como se ha llevado todo alrededor de la pelea de esta noche.

"Están animados, se ha dado mucho respeto entre ellos y esa seriedad habla que será un gran combate, actualmente quieren vender peleas con empujones, acá no, se está viviendo mucho respeto, pero eso no quiere decir que no haya intensidad, por el contrario, esta está a tope".

"Esta pelea es un ejemplo para otras que vienen adelante, es un ejemplo perfecto de que no se necesitan hacer ningún tipo de efecto para tener más promoción, un combate, estamos seguros del lleno y estaremos de fiesta".