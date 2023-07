Mauricio Garza adelantó la salida de Raquel Bigorra en la pre-gala

"La casa de los famosos" ha dado mucho de qué hablar, no sólo por las eliminaciones dominicales sino por una lista que muestra el supuesto orden en el que serán eliminados los participantes, y que hasta ahora se ha cumplido.

Los nombres de Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Sergio Mayer y Paul Stanley no han dejado de aparecer en redes sociales, mezclados entre seguidores que los apoyan y quienes esperan que sean los próximos eliminados.

Raquel Bigorra fue la celebridad eliminada apenas este domingo y aunque todo apunta a que la decisión está en el público, un error del conductor Mauricio Garza parece haber encendido las alertas.

¿Error o coincidencia? Un video que circula en redes sociales captó el momento en el que el conductor comenzó a hablar sobre las invitadas a la gala de eliminación del pasado fin de semana, cuando aún no se daba a conocer quién sería el famoso que fuera de la casa.

"¿Y sabes quiénes son nuestras invitadas?, tenemos invitadas, participantes, participantes muy potentes. Vamos a analizar la eliminación con Raquel y Ferka", se escucha decir a Mauricio Garza.

En segundos, Cecilia Galiano le hace ver su error y él corrige: "no, Raquel, no". El hecho, sin embargo, no ha pasado inadvertido para los seguidores del reality show, quienes aseguran que el resultado ya está definido.

De haber continuado dentro del reality, habría sido imposible que Raquel Bigorra no presentará al post gala de la eliminación.

El error del conductor continúa alimentando las teorías de que los nombres de las celebridades que abandonarán la Casa de los Famosos, domingo a domingo, ya están escritos.

Aunque algunos defendieron que se trató de nerviosismo por la gala de eliminación: "sí lo vi en vivo, pero quiero imaginar que estaba pensando en la que quería que saliera y si no que mal que ya todo esté comprado", "O sea que si ya saben quién se va y quién se queda, qué feo que jueguen con uno así".

Además, hubo quien criticó la conducción de Mauricio Garza, quien apareció en series como "Capadocia", "No entiendo por qué está este tipo de conductor, tiene 0 talento".

Este domingo se vivió la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México. A la celebridad que no salvaron fue a Raquel Bigorra, quien estaba nominada junto con Paul Stanley y Sergio Mayer.

En semanas anteriores también salieron de la casa Marie Claire, Sofía Rivera Torres y Ferka.