Mau Nieto se integra a las filas de Me Caigo de Risa y hace enojar a los fans

Después de los señalamientos de presunto abuso hechos en su contra, el comediante Mau Nieto ha intentado seguir con su vida y su carrera artística y ahora, a través de las redes sociales, ha anunciado que se integra a uno de los programas más vistos y queridos por el público, "Me caigo de risa".

El también influencer, de 37 años, formará parte de la próxima temporada, la cual arrancará el 5 de junio a través de la señal de Canal 5. Fue con un video, que simultáneamente se compartió en el Instagram del programa y de Nieto, donde se dio a conocer que será el nuevo "hermano disfuncional", algo que él mismo llamó un sueño hecho realidad.

"Me siento ansioso, no estoy todavía nervioso, pero tengo esa ansiedad de que ya quiero empezar", dijo, antes de revelar que fue el productor del programa quien lo buscó para ofrecerle un puesto: "Me buscó Lalito después de que vine como invitado, me dijo: oye, te fue muy bien, deberías de pensar formar parte'; y aquí estoy, sí se hizo", agregó.

Aunque Mau prometió desvivirse para hacer la gente pase un buen rato frente al televisor, los usuarios y fans de Me caigo de risa no tomaron muy bien su llegada al programa, y es que no solo recordaron el escándalo que vivió luego de que una joven asegurara haber sido agredida sexualmente por el comediante, también revivieron las declaraciones que hizo Ricardo O'Farril en las que lo acusaba de, presuntamente, drogar a una mujer solo por diversión.

Esto hizo que la buena noticia del standupero se convirtiera en una ola de críticas y hasta advertencias por parte de los espectadores de que dejarán de sintonizar el programa, pues quieren a Nieto fuera: "Qué triste que lo hayan invitado a ser hermano disfuncional. Sus fans no aceptamos abusadores en el programa", "La neta, no lo queremos en el programa", "Pésima idea de tenerlo en el cast, esto será el fin de 'Me caigo de risa'", "Nimodo, esta temporada no la veré", "Habiendo tanta gente con talento y ponen al alacrán que amenaza personas", "¿Este wey no debería estar preso?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ninguna de las acusaciones en contra de Nieto ha sido probada, incluso, él emprendió un proceso legal en contra de la joven, mismo del que ya no se han dado más detalles.