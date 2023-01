Mattias Ekstrom gana en inicio del Rally Dakar 2023

El sueco Mattias Ekstrom dio el primer triunfo al coche híbrido de Audi en el Rally Dakar 2023 al adjudicarse la prólogo, en la que su compañero de equipo Carlos Sainz fue sexto a 14 segundos. Ekstrom, que se anotó una etapa en la edición de 2022, en la que fue noveno en la general, arrebató el triunfo por solo un segundo al francés Sebastien Loeb (Bahrain) tras haber parado el cronómetro en ocho minutos exactos.

El alsaciano, nueve veces campeón del mundo de rallies, afronta su séptimo Dakar y le metió diez segundos (08:01) al qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), ganador de cuatro ediciones del rally, que inició su defensa del título con un cuarto puesto tras haber abierto pista en la cuadragésima quinta edición de la prueba de resistencia.

Entre ambos se situó, con un segundo menos que Al-Attiyah, el francés Stéphane Peterhansel (Audi), ‘Monsieur Dakar’, catorce veces campeón del rally, seis de ellas en moto. El otro Audi híbrido, el del madrileño Carlos Sainz (Audi) se situó en la sexta posición, a solo tres segundos del podio, a dos de Al-Attiyah y a uno del quinto, el francés Guerlain Chicherit (GCK). Audi firmó así un mejor prólogo que Toyota, que solo colocó a Al-Attiyah entre los cinco primeros, con el sudafricano Henk Lategan décimo.

Los diez primeros clasificados, entre los que se situó el argentino Orlando Terranova (Bahrain), podrán elegir, en orden inverso, su posición en la salida de la primera etapa. “Siempre resulta agradable empezar con buen pie, pero todavía queda mucho rally. Terminamos 2022 por todo lo alto, pero el Dakar empezará realmente mañana (hoy). Debemos permanecer bien concentrados las próximas dos semanas”, indicó Ekstrom tras cruzar la meta.

“La prólogo era un trazado marcado por una máquina en una explanada y la verdad es que no me ha salido muy bien. Era difícil de memorizar, pero no hay que buscar excusas”, comentó Sainz en declaraciones que recoge su web. El madrileño se congratuló de que “el coche no ha tenido ningún tipo de problema” en los primeros kilómetros del Dakar y ya mira al futuro inmediato. “Todo ha ido bien. Mañana (hoy) empieza la fiesta y saldré desde el quinto puesto”, dijo.