Matheus Dória recibe la nacionalidad mexicana

Ahora, los tacos y el futbol de Matheus Dória tendrán un sabor más mexicana luego de que el jugador de origen brasileño obtuviera por fin su nacionalidad azteca.

El futbolista de Santos Laguna mostró orgulloso en redes sociales que el trámite de su nacionalidad mexicana había concluido con éxito, y ahora puede gritar a los cuatro vientos "¡QUÉ CHINGÓN SE SIENTE SER MEXICANO!", (sic)

Matheus Dória, publicó una serie de fotografías en las que además muestra el papel oficial que lo acredita como ciudadano mexicano, lo que además le abriría la posibilidad de ser convocado a la Selección Mexicana de Futbol y claro, dejar de ocupar un puesto de extranjero en la plantilla de los Guerreros.

"Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo que SOY MEXICANO. Gracias a toda la gente del Club que me ayudó para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos. Y como dice Chavela Vargas: “Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana” (sic), expresó Matheus Dória en Instagram.