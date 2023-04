Matheus Doria pide a los aficionados dejar de amenazar a su familia y a medios no inventar cosas de su vida

El jugador de Santos Laguna, Matheus Doria, salió en redes sociales a pronunciarse luego de una serie de amenazas y mensajes de odio que ha recibido contra su persona y su familia.

"Me llegó una lluvia de amenazas, de mensajes de enojo, de mensajes con mucho odio, hacia mí, a mi familia, a mi hija que tiene 20 días de vida, a mi mamá que está recién operada en un hospital de un tumor en cerebro y no sé ni como se enteraron de eso la verdad", dijo.

A través de un video pidió a los medios de comunicación tener cuidado con las declaraciones que se hacen al respecto de su desempeño con Santos Laguna.

"Es una profesión que tiene poder de la palabra y que toda la gente escucha, y la información que llega por ustedes es lo que la gente cree".

"Ya cuando la información llega de manera inventada o que algunos suponen que sea de esa manera, ya no es válido, o están inventando cosas de mí, hablando de mi persona, eso a mí ya no me gusta", agregó el jugador.