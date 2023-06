'Más ridículo no puede ser', nueva apariencia de Eduin Caz desata críticas y burlas en redes

Han pasado tan solo unos días desde que Eduin Caz y su exesposa, Daisy Anahy, dieran la bienvenida a su tercer hijo juntos, un varoncito al que llamaron Christian. A pesar de la inminente separación de la pareja, Caz estuvo muy al pendiente del nacimiento de su pequeño y ese mismo día, el pasado 6 de junio, compartió algunas fotografías con su bebé en brazos.

Días más tarde desató gran revuelo al mostrar los lujos con los que ya consiente al pequeño, y es que a través de sus redes sociales presumió la carriola en la que viajará su recién nacido; se trata de una pieza exclusiva de la colección Baby Dior y que está valuada en poco más de 100 mil pesos mexicanos.

Ahora, Caz ha vuelto a generar polémica, pero esta vez debido a un drástico cambio que hizo en su apariencia y que le ha provocado fuertes críticas por parte de los usuarios. Recientemente sorprendió a sus seguidores al publicar varias imágenes y videos de lo que parece ser un día normal en su vida, pero lo que llamó la atención fue su peinado, pues apareció con unas largas trenzas en el cabello.

No es raro que el vocalista y líder de Grupo Firme haga constantes cambios en su cabellera, incluidos los cambios de color; sin embargo este nuevo estilo ha divido opiniones entre sus fans. Algunos aseguran que Caz luce mucho más moderno, mientras que otros lo han tachado de ridículo y hasta lo han comparado con otros famosos como Juan de Dios Pantoja o Tekashi 69nine, quienes ya han adoptado este peinado a su imagen.

"Quítate ese pelo. Te mirabas mejor antes", "¿Juan de Dios Pantoja, eres tú?", "Digan lo que digan a mí si me gusta como se ve ese pelo", "Justo cuando pensaba que más ridículo no podía ser", "Que ridículo con esas trenzas, ya no haya como llamar la atención", "Ay mijo, qué te hiciste en las greñas", "El Eduin se convirtió en alguien completamente diferente, se perdió en el camino a la fama", "Pensé que el Tekashi69 ya cantaba corridos", "Con todo respeto pero no le queda ese look", "Ridículo, nadie te pela", "Denle chance al chavo, se siente muy jovenzuelo", "Te ves bien naco", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero ni todas las críticas ni todas las burlas parecen incomodar al intérprete de "Calidad", incluso, se tomó la libertad de contestarles a algunos de los haters y con frases como "Y aquí sigues" les demostró que haga lo que haga sigue siendo el centro de atención.