Más que dejar de comer carne, proponen 'ayunar' del uso de celular

La Semana Santa no es sólo un periodo de vacaciones, sino que conlleva un momento de gran significado que es propicio para la reflexión.

Al invitar a los fieles a vivir las actividades programadas con devoción, el padre Noé Soto, vocero de la Arquidiócesis, hizo una reflexión sobre algunas creencias que se tienen.

"Se puede comer lo que las personas tengan, si no tienen más, pueden comer tranquilamente y no van a hacer ningún pecado ni van a quedar impuros por haber comido carne", estableció.

Y diferenció entre el ayuno y la abstinencia. En el primer caso es dejar de comer en un momento o de realizar ciertas acciones, por un bien superior; mientras que la abstinencia se refiere a privarse de algo que a la persona le gusta como ofrecimiento.

Explicó que antes la carne era de muy difícil acceso por lo que se privaban de ella en estos días, pero en la actualidad es prácticamente un producto básico.

Y enfatizó que no tiene sentido abstenerse de algunos alimentos para comprar otros más caros como es el caso de los mariscos ya que "el sentido tiene que ser hacerlo por un bien superior", no se trata de gastar más.

Ejemplificó que un ayuno muy valioso que se puede hacer en estos días es dejar de usar el celular, "cuando comas y estés con tus seres queridos, déjalo y no lo atiendas", lo que en estos días sería un auténtico sacrificio para muchas personas. "Te va a servir más quizás que dejar de comer carne; o ayuna de criticar a tu vecina". "Hay mucha gente que no tiene otra cosa qué comer, que no se vayan a sentir con esa culpabilidad; pero si se puede ofrecer, adelante", explicó. Y refirió que cada quien tiene aspectos que necesita cambiar, por lo que se trata de hacer un ejercicio de reflexión.

BASTANTES ACTIVIDADES

Este año se reactivaron diversas actividades que se habían suspendido durante la pandemia, tales como la Pascua Infantil y Juvenil en los distintos templos, donde también se inculcan valores a las nuevas generaciones.

Adicionalmente, se llevan a cabo las misiones en las que jóvenes acuden a las comunidades a transmitir el mensaje de Dios.

Este jueves se celebra en las parroquias la Cena del Señor y el Lavatorio de pies, mientras que el viernes será el Viacrucis viviente.