Más del 50 % de empresarios en Durango, víctimas de delitos; en Coahuila fue un 29%

En el año 2022, el 54.7% de los socios de la Coparmex en el estado de Durango fueron víctimas de algún delito, en especial de extorsiones, cobros de piso y robos, lo que superó la media nacional de 51.2%, mientras que en Coahuila fue del 29.4%.

Lo anterior fue dado a conocerse a través de la Encuesta de Socios Coparmex, la cual fue levantada durante el primer cuatrimestre del año 2023.

A nivel nacional, más del 58 % dijo haber experimentado un evento, mientras que el 26 % dos delitos.

En ese sentido, el 74% de los socios, dijo haber sido víctimas de extorsión telefónica, mientras que el 16 % otro tipo de extorsión o cobro de piso.

El 80 % de los que presentaron denuncias, refirieron robos de vehículos, el 62 % de mercancía en tránsito y el 21 de extorsión o cobro de piso.

No obstante, pese a que en la mayoría de los casos se dio inicio a la carpeta de indagación en el 66 % de las denuncias de extorsión no hubo justicia, mientras que en el caso de las carpetas por robo de mercancía fue el 41 y del robo en el 42 % de los casos no pasó nada.

Por otro lado, otro porcentaje similar de los casos donde hubo impunidad, se encuentran aún en trámite.