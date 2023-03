Más de mil se registran en Producción para el Bienestar

En Francisco I. Madero y San Pedro se registraron 1,360 productores después de que se abrieron los registros para el programa Producción para el Bienestar en algunos municipios de Coahuila.

La delegada de la Secretaría del Bienestar, región Desierto, Aida Mata Quiñones, explicó que luego de varios intentos se logró acceder a dicho programa; son nueve municipios los que están dentro de su jurisdicción, por lo que se beneficiará a un buen número de campesinos.

En San Pedro se completaron 560 registros y en Francisco I. Madero alrededor de 800. Mata Quiñones reconoció que a pesar de que la asistencia fue mayor, no todos cumplieron con los requisitos, ya que no presentaron la documentación requerida o aunque ya no son propietarios de los predios trataron de inscribirse, así que en "automático" los rechazó el sistema.

"Y es que mucha gente no se enteró, el primer día tuvimos muy poca gente, hicimos como 20 registros en Madero y unos 30 en San Pedro y poco a poco se fue pasando la voz. Pero también llegó gente que no cumplió con los requisitos, porque no contaba con la documentación requerida, incluso acudieron algunos que ya no son los propietarios de las parcelas que vendieron o que no tenían la superficie que aseguraban poseer, que echaban mentiras, pensando que no se revisa la información".

La funcionaria reconoció que los trámites se hicieron de manera apresurada, ya que solo tuvieron una semana (del 27 de febrero al 1 de marzo) para realizar las inscripciones, debido a que se pudo acceder al programa de último momento, obligándolos a agilizar los trámites.

El apoyo es para impulsar la producción de granos básicos, tales como maíz, frijol, arroz y trigo y contempla la entrega de 6 mil pesos para aquellos que siembren de una a cinco hectáreas; de seis a nueve los campesinos reciben 1,200 pesos por hectárea y de 10 a 20 son 1,000 pesos por hectárea. Además se contempla la entrega de fertilizante, aunque todavía no se les confirma la cantidad que recibirá cada productor.

"Lo bueno de este proyecto es que no tienes que estar sembrando ahorita. Si te registras y te llega el apoyo, tienes un año para sembrar, pero tiene que ser esos productos (granos básicos), aunque en el caso de los municipios de aquí de La Laguna, que muchos siembran con agua de río pues lo más probable es que algunos sí decidan empezar de una vez", recalcó la funcionaria federal.

Mata Quiñones destacó que el programa Producción para el Bienestar, está dirigido principalmente para los productores del sector social, por eso el máximo a sembrar son 20 hectáreas, pero además a través de Segalmex se instalarán centros de acopio, ya que está garantizada la compra de sus cosechas.

Finalmente la entrevistada declaró que se estima que en una semana o quince días se realizarán los depósitos, ya que por la veda electoral a partir del mes de abril se deben pausar todos los programas porque así lo establece la ley.