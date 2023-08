Más de 800 personas conforman el Padrón de Desaparecidos en Durango

Con el fin de tener un padrón apegado a la realidad en Durango, la Comisión Estatal de Búsqueda, en coordinación con la Comisión Nacional, realizó un operativo para conocer el estatus que guardan 830 personas desaparecidas que conforman el Padrón Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas en la entidad, correspondiente al período 1964 a la fecha. De ese total, solo se logró conocer el estatus de 140 personas, es decir, de solo un 16 por ciento.

Carlos Burciaga Rosales, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, explicó que de ese total, el 60 por ciento son personas de la región Lagunera. Además, comentó que dicho operativo se llevó a cabo del mes de mayo y concluyó el pasado 31 de julio.

De acuerdo con el funcionario, el 70 por ciento de los desaparecidos reportados desde 1964, se registraron a partir del 2007 a la fecha.

Burciaga detalló que el operativo se llevó a cabo en las 32 entidades del país, y en Durango solo se efectuó en 9 municipios laguneros. Como resultado, se logró conocer el estatus de 140 casos, de 533 casos en donde de 10 a 12 personas que se encontraban como no localizadas, regresaron a casa. De ellas, solo cuatro corresponden a La Laguna. “De esos 140, de 10 a 12 personas presentaron su prueba vida, que fueron localizaos vivos; el resto lo tenemos como no localizados pero ya tenemos la certeza de que no están localizados que eso es lo importante”.