Más de 60 fueron atendidos por falsos cirujanos

En los últimos tres meses se han identificado a cerca de 65 pacientes que han sufrido complicaciones de salud por una mala práctica estética por gente que no es cirujano plástico.

Jonathan Ávalos Méndez, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, dijo que ellos como integrantes de este colegio han tenido que atender y rescatar no solo a las tres pacientes señaladas por las clausuras de establecimientos estéticos la mañana del jueves, sino a varias más.

"Esto tiene ya algunos años que tenemos problemas secundarios de personas con secuelas y complicaciones al ser atendidas por gente que no son cirujanos plásticos", dijo el especialista.

Y dejó en claro que de acuerdo a las estadísticas que ellos tienen en los últimos tres meses se han identificado con problemas o secuelas de estas malas prácticas y que tienen que ser atendidas a 65 personas a tal grado que lo catalogó como un grave problema de salud.

Hizo el llamado a las personas que han sido atendidas por estos falsos especialistas estéticos y que han sufrido secuelas para que los denuncien, "si no se denuncia no se acaba el problema y no habrá justicia para todos estos pacientes", acotó.

El especialista dijo que se puede identificar quiénes no son cirujanos plásticos y quiénes sí lo son, para lo cual emitió algunas recomendaciones.

Primero, las publicaciones de estos negocios o profesionales, no se dicen cirujanos plásticos, por lo que se deben de anunciar como cirujano estético y reconstructivo.

Los falsos especialistas hacen sus cirugías con anestesia local, pero en consultorios o inclusive en casas y el verdadero especialista lo hace en un quirófano, en un hospital y con la presencia de un anestesiólogo.

Otra forma de reconocer a uno y a otro es que los falsos especialistas en vez de llamarlo liposucción le ponen adjetivos como moldeamiento corporal, entre otros.

Al entrar al consultorio se deben de buscar los títulos y debe de ser cirujano Plástico Estético y Reconstructivo y debe de estar acompañado de la certificación.