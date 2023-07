Más de 100 de migrantes han perdido la vida en lo que va del 2023 por ola de calor en la frontera

Más de un centenar de migrantes han perdido la vida en lo que va del año debido al calor cuando intentaban cruzar la frontera desde México a Estados Unidos, informó el jefe de la Patrulla Fronteriza, Jason Owens, en un mensaje en la red social Twitter.

"No arriesguen sus vidas cruzando ilegalmente la frontera", pidió Owens. En lo que va del año, sus agentes han llevado a cabo 5 mil 91 rescates relacionados con el calor, y han descubierto 103 migrantes muertos por esta causa, según su mensaje en Twitter.

"Las altas temperaturas a lo largo de la frontera suroeste durante el verano hacen más peligrosa y traicionera la travesía para cruzar ilegalmente. No ponga en peligro su vida emprendiendo el peligroso viaje a los Estados Unidos", tuiteó en español la Patrulla Fronteriza.

Los modelos de predicción para los próximos 16 días "no muestran un final para esta ola de calor", añade el Servicio Meteorológico, que considera que "esta podría ser una de las olas de calor más largas, si no la más larga", según reporta el diario The Washington Post.

La ola de calor extremo que afecta a Texas, Nuevo México, Arizona y California en los últimos días puede agravarse la semana próxima, “rivalizando con algunas de las peores que ha visto el área nunca", según el Servicio Nacional Meteorológico, reportó Telemundo.