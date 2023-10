Más casos de influenza que de COVID-19

La demanda de pruebas individuales de COVID-19 se mantiene a la baja, sin embargo, las pruebas que se realizan en el ámbito corporativo persisten en Durango, informó el empresario del ramo de laboratorios químicos, Alan González.

"Ha disminuido muchísimo, yo creo que ya es más bien extraño el particular que viene para salir de la duda de si se contagió o no está contagiado. Donde hemos mantenido la solicitud de prueba es en lo empresarial y en lo corporativo. Todos aquellos que por cuidar su empresa y salvaguardar la integridad de su personal, les realizan pruebas preventivas, ya no es nada para detección", manifestó.

En tal sentido, expuso que se ha reducido la incidencia de solicitud de pruebas COVID por parte de particulares, "pero obviamente eso se mantiene con la empresa privada y lo corporativo".

Asimismo, expuso que la positividad en términos generales en el caso de COVID-19 es muy baja, mientras que en el caso de la influenza sí ha habido más casos.

"Donde hemos detectado alguna presencia en las últimas semanas ha sido de influenza. Eso es lo único que hemos detectado nosotros en lo particular y obviamente es algo que llama la atención", citó.

Por lo que exhortó a la ciudadanía a acudir a realizarse la prueba necesaria en caso de sospecha.