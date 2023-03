Martinoli y Luis García hacen pensar que saldrán de Azteca Deportes tras esta reacción

El principal atractivo de las transmisiones de futbol mexicano de TV Azteca son las narraciones de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García, una de las duplas más icónicas que a pesar de llevar años en la misma televisora, la versión de que puedan salir y tomar otro rumbo cobró más fuerza.

En una visita reciente a Nuevo León, la dupla fue cuestionada sobre la posibilidad de cambiarse de televisora. Ninguno lo negó, evadieron el tema y aseguraron que no podían hablar del tema en ese momento.

"No, de ese tema no… prefiero no hablar. Ya nos tenemos que ir, muchas gracias", contestó Christian Martinoli, mientras que García respondió con un tajante: "No podemos hablar de esto".

Hace unos meses, se hizo viral una anécdota del cronista deportivo nacido en Argentina en la cual reveló que Televisa buscó hacerse de sus servicios después de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.