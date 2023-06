Martinoli le vuelve a dar con todo a Pietrasanta; 'llegué a jode...les a varios la vida'

El partido entre la Selección Mexicana y Panamá no sólo dejó el tercer lugar para el combinado nacional, también una polémica entre los narradores Christian Martinoli y Jorge Pietrasanta, ya que el primero calificó de inexistente la Nations League y para al segundo cronista le molestó dicha postura.

Tras responderle en la transmisión del juego, Martinoli realizó un Facebook Live donde volvió a burlarse del hoy cronista de ESPN.

Al recibir un comentario de uno de sus seguidores donde le afirmaba que había llegado a revolucionar la narración, el miembro de Azteca Deportes respondió.

"No lo sé, pero llegué a joderles a varios la vida dentro de este negocio y eso les caga y eso me fascina", afirmó Martinoli.

Christian detalló que para él resulta satisfactorio ver cómo parte del gremio se molesta tras el éxito que tiene junto a Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves "Zague"

"De lo poco que ya disfruto de este desmadre es que otros se ardan cabrón de lo que uno hace, disfruto muchísimo que les caliente que a uno le vaya bien, me encanta ese pe…", indicó Martinoli.

"Que les ca… que al doctor y a uno le vaya bien, que Zaguito ande bien, que el Inmortal (Campos) diga tres palabras y cobre 3 millones de dólares, que la gente nos siga, que nos puteen que nos insulten, me encanta", afirmó el también aficionado de Toluca.

Martinoli reconoce que el estilo que ha generado con sus compañeros en las transmisiones de los partidos marcó a la crónica deportiva, dicha fórmula por más que la intenten imitar otros narradores no podrán igualarlos.

"Me encanta que hayamos generado un cambio radical en los medios de comunicación en ciertas cosas donde podemos echar desmadre y analizar un juego a la vez cabrón eso lo quieren replicar otros y no les va a dar y no se han dado que no les va a dar", agregó Christian.

Y concluyó contando que él se dedica a hacer su trabajo, no se fija en lo que hagan otros comentaristas, haciendo referencia a las indirectas que publicó Pietrasanta en sus redes sociales.

"Así se van a quedar, twitteando pen… twitteando sobre otro pinche comentarista, yo no twitteó sobre comentaristas, no voy a perder mi tiempo en esa pendejada", sentenció Martinoli

