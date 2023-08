Martha Higareda y Karla Souza se lucen con su apoyo a clavadistas mexicanos en Berlín

Los clavadistas mexicanos Diego Balleza y Randal Willars compitieron en la Copa del Mundo de Clavados en Berlín, Alemania gracias a la ayuda económica de las actrices Martha Higareda y Karla Souza.

Hay que recordar que tanto Balleza como Willars son parte de los deportistas de disciplinas acuáticas que no reciben beca por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por lo que tampoco Conade les apoya con los gastos para competir a nivel internacional.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda, entonces estoy muy agradecido con esas personas que me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacia Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza”, comentó Balleza a "Claro Sports".

Balleza no sólo agradeció a las actrices Martha Higareda y Karla Souza, también al cónsul mexicano en Bulgaria, Pentcho Dimitrov Raltchev, que cubrió el costo de los viajes.

“A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecida, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”, puntualizó el clavadista de Nuevo León.